كوريا الجنوبية تدعم واشنطن وتساعد شركات متضررة من عقوبات ايران

قال وزير المالية الكوري الجنوبي اليوم الخميس إن الحكومة تعمل على مساعدة شركات البتروكيماويات المحلية التي تواجه صعوبات في أعقاب العقوبات الأمريكية على إيران، فضلا عن النزاع التجاري المتزايد بين واشنطن وبكين.



وفرضت واشنطن العام الماضي عقوبات تعد الأسوء من نوعها على إيران بعد خروجها من اتفاق نووي مع الدولة الشرق أوسطية وخمس دول كبرى في عام 2015.



وفي مايو، أنهت الولايات المتحدة استثناءاتها من العقوبات الممنوحة لكوريا الجنوبية والصين والهند و5 دول أخرى لواردات النفط الإيرانية، مما دفع سيئول إلى تنويع مصادر وارداتها النفطية.



ويواجه المصدرون الكوريون الجنوبيون صعوبات بعد أن تم ايقاف صادراتهم إلى إيران بسبب العقوبات الأمريكية.



وفي الشأن قال "هونج نام-كي" وزير الاقتصاد والمالية خلال اجتماع مع مسؤولين من شركة "إس كي إينوفيشين" ومجموعة من الشركات المنافسة الصغيرة "إن قطاع البتروكيماويات مهم للغاية بالنسبة للاقتصاد، ونحن نعمل على معالجة الصعوبات التي تقابلهم."



ودعا القائمون على الصناعة لدعم الحكومة للحفاظ على القدرة التنافسية للشركات، حيث أشاروا إلى أن مجمع البتروكيماويات في البلاد في حاجة ماسة إلى تحسين البنية التحتية والمياه الصناعية والطاقة.



وتمثل صناعة البتروكيماويات في كوريا الجنوبية 6.1% من الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية في البلاد وتشكل 8.3% من الصادرات.