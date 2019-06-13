برومو اغنية محمد رمضان الجديدة بابا تتصدر ترند مصر والسعودية

تصدر برومو فيديو كليب "بابا" للفنان محمد رمضان ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" في مصر، وجاء في المركز العاشر في السعودية.



ونشر رمضان على خاصية "الأستوري" عبر حسابه بموقع "إنستجرام" صورة من الكليب وعلق: " في 10 ساعات دخلنا تريند يوتيوب السعودية، بابا".



وظهر رمضان في الفيديو بلوك جديد، ووضع "ضفيرة" في شعره. وكانت روتانا قد أعلنت تعاقدها مع الفنان محمد رمضان لإنتاج ألبومات غنائية له.



يذكر أن مسلسل "زلزال" عرض خلال شهر رمضان الماضى، وهو من بطولة النجم محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان.