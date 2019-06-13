مؤشر بورصة عمان يبدأ تعاملاته على ارتفاع

افتتح مؤشر بورصة عمان تعاملاته على ارتفاع إلى النقطة 1812 مقارنة مع إغلاق الجلسة الماضية عند مستوى النقطة1811.



وسار المؤشر في ربع الساعة الأولى من عمر الجلسة في نطاق بلغ نقطتين بين 1811 إلى 1813 بحجم تداول بلغ 700 ألف دينار.



وكانت بورصة عمان، أغلقت أمس الأربعاء، على تداول 4.6 مليون سهم، موزعة على 2094 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 4.5 مليون دينار.



وارتفع مؤشر بورصة عمان مقارنة مع إغلاق الجلسة الماضية بنسبة تغير موجبة بلغت 0.27 بالمائة عند حدود مستوى النقطة1811، ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 23 شركة أظهرت ارتفاعًا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 37 شركة، واستقرت أسعار أسهم 36 شركة أخرى.