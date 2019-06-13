في إطار سعي الحكومة لتعزيز العلاقة بين الطلاب الجامعيين بالمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية فى مصر، وإشراكهم في عملية التحول الرقمي ودعم التنمية المستدامة التي تتوافق ورؤية مصر 2030، تم الإعلان عن تدشين جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية.



وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى على أهمية الجائزة وذلك في ضوء سعى الحكومة المصرية إلى التحول لمجتمع رقمي، يتيح الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة في أي وقت ومكان لجميع المواطنين وبشكل آمن، وفى ضوء التجارب الناجحة لبعض الشباب في عدة دول مجاورة.



وفى هذا الإطار، استعرض المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الأخير بحضور نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فكرة الجائزة وشروطها وطريقة الاشتراك فيها، والإعلان عنها بشكل رسمي من خلال المواقع الإلكترونية للوزارة والمجلس الأعلى للجامعات.



وتهدف الجائزة إلى تشجيع الطلاب على تقديم حلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية، وتطوير الخدمات الحكومية، وإمكانية الحصول عليها بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية.



يذكر أن جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات تم إطلاقها برعاية السيد رئيس الجمهورية ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نوفمبر الماضي، وهي مسابقة سنوية للطلاب المصريين بالمؤسسات التعليمية بمصر في التطبيقات الذكية للخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول.



ويشترط للاشتراك في الجائزة أن تكون المشاركة بصفة جماعية كفريق وليست بصفة فردية، على أن يتكون الفريق من ثلاثة طلاب بحد أدنى وثمانية بحد أقصى، وتقتصر المشاركة على الطلاب المصريين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية المعترف بها في جمهورية مصر العربية، على أن ترتبط التطبيقات المقدمة بالخدمات الحكومية وباللغة العربية على الأقل.



للاشتراك في الجائزة والاطلاع على باقي الشروط، يمكنكم الدخول على الرابط التالي: http:govapp-award.eg

