مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية يدين استهداف مطار أبها

أعرب مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية، عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمل الإجرامي الحوثي بإطلاق مقذوف معاد استهدف مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة عدد من المدنيين من جنسيات مختلفة.



وشدد رئيس المركز الشيخ أحمد بن علي الصيفي، في بيان صادر عن المركز وجميع مؤسساته التابعة في البرازيل وأمريكا اللاتينية، على أن هذه الأعمال الإرهابية لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، والهادفة إلى زعزعة الأمن ونشر الإرهاب العابر للحدود، وإغلاق أي قنوات للحوار والدبلوماسية وتطبيق الاتفاقيات، ترقى إلى كونها جريمة حرب، مطالبًا المجتمع الدولي بمحاسبة المسئولين عن هذا الاستهداف الإرهابي وفق القانون الدولي الذي يوفر حماية خاصة للمنشآت والمطارات المدنية، وكذلك محاسبة إيران على انتهاكاتها المستمرة للقرارات الأممية، ودعمها للإرهاب في المنطقة.



ودعا الله عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة وشعبها من كل سوء ومكروه.