ضبط مصنع تحت بير السلم بداخله ٢ طن بسكويت فاسد في برج العرب

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين حملات مكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.



أسفرت جهود تلك الحملات - خلال 24 ساعة - بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية؛ لانتاجه سلع غذائية "بسكويت" مستخدمًا خامات رديئة من مرتجعات وهوالك التصنيع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وإعادة تدويرها كمستلزمات إنتاج، وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات جديدة، وتم ضبط كمية قدرها 2.500 كيلو جرام "بسكويت" معبأة داخل أجولة بدون بيانات تجارية تمهيدًا لإعادة تدويرها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



وجار تحرير المحاضر اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.