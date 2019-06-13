رئيس وزراء ولاية ألمانية يدعو لإنهاء العقوبات على روسيا

جدد رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى الألمانية دعوته لإنهاء العقوبات الغربية على روسيا.



وقال شتيفان فايل، العضو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريح لصحيفة "نويه أوسنا بروكر تسايتونج" الألمانية، نشرته الصحيفة اليوم الخميس: "يتضح كل عام أن هذه العقوبات ليس لها أي منافع، بل مساوئ للجانبين".



وبذلك يضم فايل صوته في هذه القضية لصوت رئيس وزراء ولاية سكسونيا، ميشائيل كريتشمر، العضو بالحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والذي تسبب في سجال سياسي واسع مؤخرا عندما طالب بإنهاء هذه العقوبات.



ورأى فايل أنه لابد أن تكون السياسة الدولية سياسة واقعية، وقال: "أما الاعتقاد بأنه من الممكن دفع المسؤولين في روسيا لتبني سياسة أخرى، فهو اعتقاد ساذج".



وكان فايل قد أعلن بالفعل عام 2016 تأييده إنهاء هذه العقوبات، قائلا آنذاك: "العقوبات لا تأتي بشيء".

يشار إلى أن الغرب فرض عقوباته الاقتصادية على روسيا في صيف عام 2014.



وذلك عقب التصعيد الذي شهده الصراع الدموي في مناطق شرق أوكرانيا، وتشمل هذه العقوبات قيودا تجارية على روسيا وحظرا على الأسلحة.