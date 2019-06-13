بحث آليات تطوير المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية

اجتمع مسؤولون من وزارة النقل والتعليم العالى والبحث العلمى، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية والممثلين بوزارة التعليم العالي وذلك لمتابعة آخر المستجدات والاجراءات الخاصة بإنشاء المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية.



واستعرض الجانبان الخطوات التي يتم تنفيذها لإنشاء المعهد ونتائج عمل اللجان المشكلة من الوزارتين وكل ما يتعلق بالخطط التعليمية والتدريبية والتنظيمية وقواعد القبول والالتحاق بهذا المعهد.



ويهدف ذلك لتخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية بحيث يكون الخريج مؤهل للتعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا في هذا المجال خاصة وأنه سيتم إيفاد عدد من الطلاب الذين سيتم قبولهم للخارج للتدريب على المعدات والجرارات والإشارات المتقدمة التي يتم التعاقد عليها مما يعود إيجابيًا على رفع مستويات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية بمصر.