ارتفاع جماعى للبورصة بمستهل آخر تعاملات الأسبوع

صعدت مؤشرات البورصة لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس، آخر معاملات الأسبوع، بنحو جماعى، مدعومة باستمرار عمليات الشراء الاستباقية من قبل المستثمرين المصريين الأفراد وبعض من الأجانب والعرب.



ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "آى جى إكس 30" بنسبة 07. 0 % بما يعادل 9.46 نقطة ليسجل مستوى 14168 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "آى جى إكس 70" بنسبة 03. 0 % بما يعادل 21. 0 نقطة ليصل إلى مستوى 606.63 نقطة، وسط تداولات تخطت الـ3 ملايين مليون ورقة مالية، بقيمة 17 مليون جنيه، وذلك من خلال تنفيذ نحو 516 صفقة شراء وبيع.