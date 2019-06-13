محافظ الوادي الجديد يعتمد تنسيق قبول الثانوي العام بنسبة 50%

اعتمد محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، اليوم الخميس، تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام والتعليم الفني، بحيث يكون 220 درجة للقبول في التعليم الثانوي العام بنسبة 50%، من إجمالي أعداد الناجحين في الشهادة الإعدادية، البالغ عددهم 4 آلاف و263 طالبا.



وذكر بيان للمحافظة أن عدد الطلاب المتوقع قبولهم في التعليم الثانوي العام ألفان و132 طالبا، وفي التعليم الفني ألفان و131 طالبا.



كان محافظ الوادي الجديد قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت 86.96%، وهي النسبة الأعلى على مستوى الجمهورية، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب بالمرحلة الإعدادية 4 آلاف و288 طالبا، وأدى الامتحان 4 آلاف و263 طالبا، وكان عدد الناجحين 3 آلاف و622 طالبا.