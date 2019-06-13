فرونتلاين المالكة للناقلة فرنت ألتير تؤكد استمرار اشتعال النيران بها

أكدت شركة فرنتلاين المالكة للناقلة فرنت ألتير، أن النيران مازالت مشتعلة في الناقلة الموجودة في خليج عمان حتى الآن.



كما أعلنت وكالة رويترز اليوم الخميس، أنه تم انتشال 21 من طواقم السفينتين، فيما انتشلت سفن ايرانية قرابة الـ 44 فردا من على متن السفينتين معا.



فيما صعدت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما قالت وحدة تابعة للأسطول الملكي البريطاني إنها على علم بحادث يتعلق بناقلة في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران.



وذكرت تقارير أن النيران اشتعلت في ناقلة في خليج عمان بعد هجمات تخريبية استهدفت ناقلات في وقت سابق بالقرب من إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم ويقع خارج مضيق هرمز القريب.