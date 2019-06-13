ضبط محل غير مرخص يسرق في أوزان أكياس السكر بالإسكندرية

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين حملات مكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.



أسفرت جهود تلك الحملات - خلال 24 ساعة - بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العامرية أول بالإسكندرية؛ لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 3 أطنان و80 كيلو جرام "سكر حر" مجهول المصدر ومعبأ داخل عبوات مدون عليها أسماء تجارية لإحدى الشركات وبها نقص بمقدار 150 جرامًا في العبوة الواحدة التي تزن واحد كيلو جرام، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



وجار تحرير المحاضر اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.