مانيلا تحتج دبلوماسيا لدى بكين على خلفية إغراق قارب صيد فلبيني

تقدمت الحكومة الفلبينية باحتجاج دبلوماسي لدى الصين على خلفية إغراق سفينة صينية لقارب صيد فلبيني في منطقة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها، وذلك وفقا لما قاله وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين.



وطالبت الحكومة فرض الصين عقوبات على طاقم عمل السفينة الصينية، الذين لم يساعدوا الصيادين الفلبينيين الـ22 الذين كانوا على متن قارب الصيد الغارق جيمفير 1 بالقرب من ريد بانك.



وكتب وزير الخارجية تغريدة قال فيها "لقد أرسلت احتجاجا دبلوماسيا أمس".



وأضاف أنه سوف يدرس مقترحات رفع الفلبين لقضية ضد الصين بلجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية.



وقال المتحدث الرئاسي سالفادور بانيلو إن تصرف الصيادين الصينيين " كان غير متحضر وصارخا" سواء كان الحادث متعمدا أو عن قصد. وأضاف في بيان "نطالب السلطات الصينية بالتحقيق في الحادث وفرض العقوبات الملائمة على طاقم عمل السفينة الصينية".



وكان القارب الفلبيني جيمفير وان راسيا في منطقة ريد بانك عندما صدمته قارب صيني الأحد الماضي. وغادر القارب الصيني على الفور المنطقة، وأنقذ قارب صيد فيتنامي على الفور الصيادين الفلبينيين.