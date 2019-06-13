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الخميس 13/يونيو/2019 - 10:10 ص

النجار يحذر من التعامل على الوحدات السكنية المخالفة بالقاهرة الجديدة

المهندس عادل النجار،
المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة
محمد ابراهيم _علا العلاف
dostor.org/2665974

حذر المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، من أية تعاملات على الوحدات السكنية التى تم تغيير نشاطها بالمخالفة، من سكنى إلى تجاري أو إداري أو غير ذلك، مؤكدًا أنه سيتم التصدي بكل حسم لتلك المخالفات حتى إزالتها وعودة الشئ إلى أصله.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، لا ينطبق على تغيير الأنشطة للوحدات السكنية أو البدرومات إلى أنشطة (تجارى - إدارى - غير ذلك)، كما أنها غير مطابقة للرخصة المعتمدة أو لإخطار التخصيص الصادرين من جهاز المدينة.


وأكد النجار، أن جهاز المدينة مستمر فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتى تصل إلى سحب واسترداد الوحدة بعد انتهاء المهلة التي تم الإعلان عنها، مشيرًا إلى أن الجهاز يقوم بمتابعة دورية مع ممثلي وزارة الداخلية، لتنفيذ قرارات السحب والإسترداد لتلك الوحدات.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سبق وأعلن عن منح مهلة 45 يوما، للوحدات السكنية المخالفة الصادر بشأنها قرارات سحب واسترداد من جهاز المدينة، لإزالة المخالفة وعودة الشئ إلى أصله، أو إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.

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