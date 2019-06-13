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الخميس 13/يونيو/2019 - 10:09 ص

ضبط صاحبي مخبزين استوليا على 10 أطنان دقيق مدعم في أبو حماد

ضبط صاحبي مخبزين
عمرو المزيدي
dostor.org/2665972

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين حملات مكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت جهود تلك الحملات - خلال 24 ساعة - بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط اثنين من مالكى المخابز البلدية بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية؛ لاستيلائهم على كميات من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم من قبل الدولة قدرها 10 أطنان و300 كيلو جرام، بالتلاعب في السجلات المعدة لحصر الكميات الواردة منها، وبيعها في السوق السوداء لحسابهم الشخصي، وإهدار أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجار تحرير المحاضر اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

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