الصحف الألمانية تشيد بتأهل منتخب السيدات للدور الثانى لكأس العالم

أشادت الصحف الألمانية، الصادرة اليوم الخميس، بتأهل منتخب الكرة النسائية للدور الثانى لبطولة كأس العالم فى فرنسا.



وأشادت صحيفة (بيرجيش مورجنبوست) بتأهل سيدات ألمانيا للدور الثاني في مونديل فرنسا، بعد تحقيق الانتصار الثاني على التوالي على اسبانيا بهدف نظيف.



كما سارت صحيفة (فاز) على نفس الدرب بتسليط الضوء على فوز ألمانيا أمام إسبانيا (1-0) في مونديال السيدات.



ومن جانبها أبرزت صحيفة (كيكر) ضمان سيدات ألمانيا التأهل إلى الدور الثاني في بطولة كأس العالم، بعد الفوز على إسبانيا 1-صفر، أمس الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات.



كما أكدت فى تقرير خاص على عودة التوازن لمنتخب الرجال بعدما ودع كأس العالم فى روسيا من الدور الاول وذلك بعد نجاح الماكينات في تحقيق 3 انتصارات متتالية في تصفيات يورو 2020.



أما صحيفة "بيلد" فصدرت بعنوان يقول "لهذا السبب يتوجب على بايرن الحصول على ساني"، حيث أكدت حاجة نادي بايرن ميونخ للتعاقد مع ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.