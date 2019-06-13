تصريحات رئيس ريال مدريد ومستقبل جريزمان الأبرز فى صحف إسبانيا

أبرزت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الخميس تصريحات فلورينتينو بيريز رئيس نادى ريال مدريد التى أكد خلالها أنها سيواصل تدعيم الفريق من أجل إعادته للمنافسة على كافة البطولات فى الموسم القادم بجانب تناول الوجهة القادمة لأنطوان جريزمان نجم فريق اتلتيكو مدريد.



احتل تصريح بيريز، العنوان الرئيسى لصحيفة "ماركا" قائلة على لسان رئيس ريال مدريد: "سنرد بقوة"، وأضافت: "رئيس النادي يعترف بأنه سيبذل جهده لكي يعود الفريق للقتال على كل الألقاب في الموسم المقبل، والمهاجم الجديد يوفيتش الطفل الذي ينام بقميص ريال مدريد يُحقق أحلامه".



كما أشارت الصحيفة إلى أن آخر صفقات النادي وهو ميندي القادم من ليون تكلفت 48 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات.



أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" فركزت على وجهة النجم الفرنسى جريزمان قائلة "جريزمان سيلعب في برشلونة"، وأضافت: "المسؤول الإداري لأتلتيكو مدريد أكد أن جريزمان سيرتدي قميص البلوجرانا هذا الصيف، وقال، نعلم بهذا الأمر منذ مارس".



وحول نفس الموضوع خرجت صحيفة "سبورت" بالعنوان التالى "جريزمان سيلعب للبارسا"، وأضافت: "المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد ميجيل أنخيل جيل مارين يعلن مستقبل الفرنسي، ويصرح بأنهم كانوا على دراية بالأمر منذ شهر مارس الماضي".