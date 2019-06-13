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الخميس 13/يونيو/2019 - 10:06 ص

التموين: صرف 14 مليار جنيه مستحقات المزارعين عن توريدات القمح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نرمين محمود الدهان
dostor.org/2665965

تواصل الحكومة والممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام القمح المحلى من المزارعين من خلال الجهات المسوقة وهى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعى المصرى لصالح هيئة السلع التموينية لاستخدامه فى انتاج الخبز المدعم.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية القمح للمطاحن لتقوم بدورها بإنتاجه دقيق وتسليمه للمخابز بهدف إنتاج الخبز البلدى المدعم وصرفه للمواطنين من خلال الكروت الذكية بمعدل 5 أرغفة لكل مواطن يوميا، حيث يتم إنتاج كميات من الخبز ‌حاليا تتراوح من 250 مليون إلى 280 رغيفا يوميا على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد وائل عباس، معاون وزير ‌التموين والتجارة الداخلية للاستثمار واللوجيستيات، في تصريحات صحفية له اليوم أنه ‌يتم استلام القمح المحلى بسعر ‌685 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23.5 وسعر 670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5، ‌ﻭأنه ‌تم استلام كميات من قمح ‌من المزارعين تقرب من 3 ملايين و200 ألف طن قمح حتى الآن، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على استلام كافة الأقماح المحلية من المزارعين فى إطار الحرص على تشجيع المزارعين فى التوسع فى زراعة القمح المحلى، لافتا إلى أن المخزون الاستراتيجي للقمح ‌يكفى حاليا ‌ما يقرب من 4 أشهر. ‌

وأضاف أنه تم ‌صرف ما يقرب من 14 مليارا و200 مليون جنيه كمستحقات ‌للمزارعين ‌حتى الآن عن توريد القمح المحلى، كما يتم استقبال القمح المحلى يوميا من المزارعين من خلال الجهات المسوقة، وأن هناك توجيهات بتذليل أية عقبات تواجه عمليات التوريد، ‌حيث يتم استلام ‌الأقماح بالصوامع المعدنية الحديثة والهناجر والبناكر والشون الأسمنتية ‌المطابقة لشروط التخزين، التى تمت معاينتها، موضحًا بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلى مع عدم تخزين أى أقماح محلية فى الشون الترابية، على أن تدرج كمراكز للتجميع، والتأكد من خلو الصوامع أو الهناجر أو الشون من أى أقماح قديمة، وكذلك إمساك سجلات بالمواقع التخزينية معتمدة ومختومة من مديرية التموين المختصة وتحديد أمناء الشون ومندوبين الأمن لكل موقع تخزينى قبل بداية موسم التوريد.

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