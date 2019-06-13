انطلاق تدريب مشترك بين عناصر دول تجمع الساحل والصحراء بقاعدة محمد نجيب العسكرية

انطلقت اليوم الخميس فعاليات التدريب المشترك في مجال مكافحة الإرهاب بين عناصر من دول تجمع الساحل والصحراء، والذي يستمر حتى 20 يونيو الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية.



وتشارك في التدريب عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر وتوجو ضمن المجموعة الثانية، وكانت المجموعة الأولى للتدريب تضمنت مشاركة مصر والسودان ونيجيريا وبوركينا فاسو العام الماضي.



بدأ التدريب بتنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة في التدريب، ويشمل البرنامج المخطط التدريب على أسلوب التعامل مع التهديدات الإرهابية المختلفة كالجماعات المسلحة وتحرير الرهائن، كما يهدف التدريب إلى تحقيق التجانس بين القوات الخاصة الإفريقية، وتدريب القوات على العمل كفريق واحد مع قوات الدول الصديقة والتدريب على سرعة رد الفعل تجاه المواقف التكتيكية الطارئة طبقًا لأعمال القوات على الأرض.



ويتضمن التدريب مشاركة مختلف الدول الأعضاء فى تجمع الساحل والصحراء مقسمة إلى عدة مجموعات تنفذ على مراحل زمنية مختلفة، بما يساهم فى دعم أمن واستقرار القارة الإفريقية ومواجهة التهديدات والتحديات التي تتعرض لها دول القارة.



يأتى التدريب فى إطار اهتمام القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بدعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى لعام 2019.