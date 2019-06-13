أسهم ليون ترتفع بعد بيع "ميندي" إلى ريال مدريد

ارتفعت أسهم مجموعة أولمبيك ليون، اليوم الخميس، بعد أن باع النادي الفرنسي ظهيره الأيسر فيرلان ميندي إلى ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مقابل 48 مليون يورو (54.2 مليون دولار).



وارتفعت أسهم ليون بنسبة 1 في المئة في جلسة تداول صباحية، وسيدفع ريال مدريد مبدئيا 48 مليون يورو، إضافة إلى خمسة ملايين أخرى محتملة في صورة حوافز مالية.



وأنفق العملاق الإٍسباني في انتقالات الصيف الحالية ما يقدر بنحو 300 مليون يورو في محاولة لتعويض موسم 2018-2019 الذي أنهاه دون تحقيق أي بطولة كبرى واستعان فيه بجهود ثلاثة مدربين.



وضم ريال مدريد المهاجم البلجيكي إيدن هازارد من تشيلسي مقابل نحو 100 مليون يورو، إضافة إلى المهاجم الصربي لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت والبرازيلي رودريجو من سانتوس والمدافع إيدر ميليتاو من بورتو قبل ضم ميندي الذي لعب أربع مباريات مع منتخب فرنسا.