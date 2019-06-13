"سي آى كابيتال" تعتزم زيادة رأس المال وتأسيس شركة لبيع السلع المعمرة

كشف اجتماع مجلس إدارة شركة سي آي كابيتال القابضة، الذى عقد أمس الأربعاء، عن موافقته على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.



وقالت "سي آى كابيتال" فى إفصاحها للبورصة، منذ قليل، إن المجلس وافق زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 544.184.033 جنيه إلى 800.000.000 جنيه بزيادة قدرها 255.815.967 جنيه موزعة على 255.815.967 سهم بقيمة أسمية قدرها جنيه تمول من الاحتياطي الظاهر بالقوائم المالية 31-12-2018 والبالغ رصيده 858.548.096 جنيه، حيث توزع الأسهم الناتجة عن الزيادة على المساهمين بواقع 0.470090909 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغر المساهمين.



وفي سياق متصل، وافق المجلس من حيث المبدأ على تأسيس شركة لبيع السلع المعمرة والاستهلاكية بالتقسيط.