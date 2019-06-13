القاهرة : الخميس 13 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
01:17 ص

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
اقتصاد
الخميس 13/يونيو/2019 - 10:04 ص

"سي آى كابيتال" تعتزم زيادة رأس المال وتأسيس شركة لبيع السلع المعمرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2665959

كشف اجتماع مجلس إدارة شركة سي آي كابيتال القابضة، الذى عقد أمس الأربعاء، عن موافقته على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.

وقالت "سي آى كابيتال" فى إفصاحها للبورصة، منذ قليل، إن المجلس وافق زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 544.184.033 جنيه إلى 800.000.000 جنيه بزيادة قدرها 255.815.967 جنيه موزعة على 255.815.967 سهم بقيمة أسمية قدرها جنيه تمول من الاحتياطي الظاهر بالقوائم المالية 31-12-2018 والبالغ رصيده 858.548.096 جنيه، حيث توزع الأسهم الناتجة عن الزيادة على المساهمين بواقع 0.470090909 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغر المساهمين.

وفي سياق متصل، وافق المجلس من حيث المبدأ على تأسيس شركة لبيع السلع المعمرة والاستهلاكية بالتقسيط.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ أقل من شهرين

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أقل من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أكثر من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

منذ أكثر من شهرين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

منذ 3 شهر

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

الآن

الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف غزة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 35 درجة

لردع روسيا.. ترامب يتعهد بنشر 1000 جندى أمريكى فى بولندا

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2019

ads
الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2019

كواليس أول كليب على محور روض الفرج

حقيقة طلب صلاح تخصيص غرفة منفردة في معكسر المنتخب

تحقيقات حادث "دائري المعادي": الجثث سليمة وسبب الوفاة كسور وتهشم

ألبومات الصور

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)

مران المنتخب اليوم.. وأول ظهور لصلاح

المؤتمر الصحفى لمباراة مصر وتنزانيا

حريق في معرض موبيليات بمركز طهطا بسوهاج (صور)

رياضة

بطولة "غوانغجو" العالمية للسباحة تسجل رقما قياسيا من حيث عدد الدول المشاركة

اعلان جدول مباريات الدورى الإنجليزي

الصحف الألمانية تشيد بتأهل منتخب السيدات للدور الثانى لكأس العالم

نجم الساعة

جميلة عوض: «سبع البرُمبة» يشبه أفلام الزمن الجميل و«أنا مش كوميديانة»

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2019

كواليس أول كليب على محور روض الفرج

حقيقة طلب صلاح تخصيص غرفة منفردة في معكسر المنتخب

تحقيقات حادث "دائري المعادي": الجثث سليمة وسبب الوفاة كسور وتهشم

الرئيس نيوز

وزيرتا الاستثمار والتخطيط تبحثان تطور الاقتصاد المصري

قرارات جمهورية بتعيينات في مجلس الدولة ومحكمة النقض والنيابة العامة

السيسي يعتمد الميثاق العربي لحقوق الإنسان

طقس الخميس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة والعظمى في القاهرة 35

إيران: إنقاذ 44 بحارا من طاقم ناقلتي النفط وهم الآن في ميناء جاسك

كشكول

220 درجة الحد اللأدنى للقبول بالثانوية العامة فى الوادى الجديد

الأحد المقبل..جامعة عين شمس تستضيف الدورة الثانية لمؤتمر الدراسات الصينية الإفريقية

وزيرا النقل والتعليم العالي يبحثان مستجدات إنشاء المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية

عبد الغفار يوجه بمشاركة طلاب الجامعات فى جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية

تعليم القاهرة: تنسيق القبول بالثانوية العامة 220 درجة

الأمصار

"التعاون الخليجي" يبحث العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة

صعود النفط مدعوما بتوقعات تمديد اتفاق "أوبك+"

مصر تعلن قائمتها النهائية لأمم إفريقيا بعد استبعاد لاعبين

رسميا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم يوفيتش

اليمن والإمارات يبحثان التعاون المشترك فى مجال الدعم المؤسسى

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

تقرير يحذر من تزايد الفجوة بين مدخرات المتقاعدين ومتوسط أعمارهم

فلكيون يحذرون من "فوضى جديدة" بسبب أقمار الإنترنت

الهند تطلق ثاني رحلة إلى القمر الشهر المقبل

الصحة

السكري في منتصف العمر يزيد خطر السكتة الدماغية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎