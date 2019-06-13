خان: محادثات موسكو حول التسوية الأفغانية كانت "شيئا إيجابيًا"

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن محادثات موسكو حول التسوية الأفغانية كانت "شيئا إيجابيًا"، وأن بلاده تجرب كل شيء لجعل طالبان تتحدث إلى كابول.



وتابع: "لقد كانت هناك محادثات في موسكو عقدتها الحكومة الروسية بين طالبان وأعضاء الأحزاب السياسية الأفغانية، لذلك كانت هذه المحادثات واسعة النطاق، وهذا أمر إيجابي للغاية، وأعتقد أن لموسكو دورا تلعبه، فإن لموسكو تأثيرا في مناطق أفغانية في الواقع، يجب على جميع الدول المجاورة أن تساعد في تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان".



وتشهد أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان.