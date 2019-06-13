خان: باكستان الدولة الأكثر رغبة في تحقيق السلام في أفغانستان

أشار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الخميس، إلى أن إسلام أباد "تجرب كل شيء" للمساعدة في تحقيق السلام في أفغانستان وضمان تحدث حركة طالبان مع الحكومة الأفغانية.



وأضاف خان أن "الدولة الأكثر رغبة في تحقيق السلام في أفغانستان، بعد أفغانستان نفسها، هي باكستان، لأن الحرب الدائرة في أفغانستان تؤثر على خط الحدود والمناطق الحدودية لباكستان أيضًا، ومن هنا يصب في مصلحة كلا البلدين أنه بعد مرور 40 عامًا تقريبًا من العمل العسكري والحرب الأهلية والغزو الأجنبي نشعر أن شعب أفغانستان يستحق السلام. لذلك، فإن باكستان ستجرب كل شيء من أجل المساعدة في تحقيق السلام، حتى تبدأ طالبان في التفاوض".



وأوضح: "إنهم (طالبان) يتحدثون بالفعل مع الأمريكيين، ونأمل أن تتحدث طالبان بعد ذلك مع الحكومة الأفغانية حتى يحل السلام".



وتشهد أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان.