نيبال تشكل لجنة للبحث بشأن حالات وفاة على جبل إفرست

كشفت الحكومة النيبالية، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة من خمسة أعضاء للبحث بشأن وفاة تسعة متسلقين على الجانب النيبالي من جبل إفرست خلال موسم التسلق هذا العام.



ويأتي القرار بعد توجيه نداءات لنيبال للحد من عدد التصاريح التي تصدرها للمتسلقين بعد أن أصدرت رقما قياسيا بلغ 381 تصريحا هذا العام. وهناك أيضا مخاوف من السماح لكثير من المتسلقين عديمي الخبرة بتسلق الجبل الأعلى في العالم.



وقال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة داندو راج شارما إن اللجنة سوف تدرس السياسات والقوانين والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتسلق في الدولة الواقعة بمنطقة جبال الهيمالايا، وستوصي بإجراء تغييرات إذا لزم الأمر.



وأمر رئيس الوزراء كيه. بي. شارما أولي، وهو أيضا وزير السياحة في نيبال، بتشكيل اللجنة.

وقال شارما إن: "قرار الحكومة بتشكيل اللجنة يوضح أنها ملتزمة بحل القضايا التي تطرأ في قطاع تسلق الجبال".



وفي حين أن نحو خمسة آلاف شخص قد نجحوا حتى الآن في الوصول إلى قمة إفرست، الذي يقع بين نيبال والتبت، فقد توفي أكثر من 300 شخص خلال محاولة الوصول للقمة، مع ارتفاع عدد الوفيات خلال موسم التسلق هذا العام في ابريل ومايو.



وتوفي 11 شخصا هذا العام على الجبل، من بينهم اثنان في الجانب التبتي.