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الأبراج اليوم
الخميس 13/يونيو/2019 - 09:00 ص

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 13 يونيو 2019

حظك اليوم.. جميع
dostor.org/2665870

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تكون اليوم على موعد مع عملية إبداع ويحالفك الحظ، وتؤدي دورًا في جمع الشمل أو التخفيف من أعباء بعض الزملاء.

عاطفيًا: يمكن أن يخف الوهج العاطفي اليوم من دون أن تعرف السبب، ولكن سرعان ما تتبدّد المخاوف والمشاعر السلبية.
صحيًا: فنجان يانسون أو زنجبيل أو شاي أخضر مساء ولو في الصيف يريح معدتك ويساعدك على النوم.

الثور
مهنيًا: تختبر تجارب قاسية جدًا بحيث يكون اليوم فارغًا من الحصانة ومخيّبًا للآمال، وتكون متوترًا على غير عادتك ولا تحسن الاختيار.

عاطفيًا: تنطلق في عدة اتجاهات مع الشريك، وتسوّي أمورك العاطفية، وتنهمك بقضية معينة، وتبذل جهدًا كبيرًا لإنجاحها.
صحيًا: إذا أردت المحافظة على صحة سليمة وجسم رشيق، عليك بمخطط رياضي لبقية هذا الصيف.

الجوزاء
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن علاقة مهنية تشوبها بعض الأخطار والمخالفات القانونية، احذر المشكلات وتجنب الممنوعات لئلا تولد المتاعب.
عاطفيًا: حاول قدر المستطاع أن تتجنّب الخلافات والتعامل بعدائية والكلام الجارح مع الشريك، فهي يمكن أن تهدّد العلاقة الجديدة وتعود بك إلى الوراء.
صحيًا: الأجواء المريحة متوافرة ومساعدة للقيام بأي نشاط ينعكس إيجاباً على صحتك.

السرطان
مهنيًا: يوم نشيط يساعدك ويجعلك تتحلى بجرأة المبادرة والاقدام على عمل استثنائي يساهم في تطوير اعمالك يوم جيد للتواصل للزيارات للنقاشات والمفاوضات.
عاطفيًا: لا تستعجل الأمور وكن صبورًا في الناحية العاطفية، قريبًا تحقق أمنيتك وترتبط رسميًا وسط احتفال يحضره عدد كبير من المدعوين.
صحيًا: لا تستسلم أمام البدانة ولا أمام كل ما يغريك على تناول الطعام الذي يضرّ صحتك.

الأسد
مهنيًا: تثير اليوم مسألة مالية للنقاش، تشعر بعدم الاستقرار في العمل، ومع ذلك تجد أن هدفك يتحقق وفق رغبتك.
عاطفيًا: لا تبحث عن فرض إرادتك أو إظهار قوتك على الشريك وأجّل المبادرات، فقد تتراجع المعنويات وتشعر بالتعب والإرهاق والقلق النفسي.
صحيًا: قاوم الإغراءت التي يحاول الآخرون إيقاعك فيها فهم على ما يبدو غير مهتمين بصحتهم.

العذراء
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن التخلص من أزمة كبيرة كانت في طريقها إليك لتورطك في مشاكل صعبة، وتكون حكيمًا في مواقفك كثيرًا.
عاطفيًا: تستقبل شريكًا جديدًا في دائرة علاقاتك العاطفية، لكن الحب القديم يبقى مشتعلًا ويكون تأثيره كبيراً فيك.
صحيًا: يستحسن أن تبقى بعيدًا عن بعض الاعتراضات التي تستفز مشاعرك وأعصابك.

الميزان
مهنيًا: يحملك هذا اليوم أعمالًا إضافية ومسؤوليات مرهقة، وخصوصًا إذا كنت تبحث عن الفرص المناسبة للتقدم في العمل.
عاطفيًا: تجد نفسك اليوم حائرًا في بعض القرارات الشخصية الحاسمة، لا بأس إذا استعنت بالشريك لئلا تقع في الخطأ.
صحياً: إبتعد عن المأكولات الغنية بالمكونات المسبّبة للسمنة أو لبعض الأمراض المزمنة مثل السكري وغيره.

العقرب
مهنيًا: يكون هذا اليوم مؤشرًا هامًا إلى إيجابيات بالنسبة إلى بعض المشاريع، وتنجز إحداها أسرع مما كنت تتوقع.
عاطفيًا: حافظ على سرية مشاعرك تجاه الشريك، واقبل كل ما يحدث أو يصيبك من دون اعتراض أو تذمر إذا استطعت ذلك.
صحيًا: تدفعك الانفعالات نحو الهاوية، فتمالك نفسك ولا تعرّض استقرارك الصحي للخطر.

القوس
مهنيًا: تلتبس عليك بعض الأمور المتعلقة بحساباتك المصرفية، وتفاجىء بخسائر غير متوقعة في المجال العقاري والبورصة.
عاطفيًا: تراودك فكرة عدم الارتباط عاطفيًا مخافة أن لا تكون قادرًا على الوفاء بالتزاماتك، وخصوصًا أن حياتك المهنية تستغرق الكثير من وقتك.
صحيًا: أنت صاحب نخوة فلا تعدم أي طريقة لترفه عن نفسك وتبعد عنك هموم العمل.

الجدي
مهنيًا: تكون هذا اليوم على موعد مع مسار جديد، ويوحي الجو المهني العام بتُقدم كبير في العمل وبتحقيق خطوة ناجحة جدًا.
عاطفيًا: إمنح الحبيب فرصة جديدة لتنجح علاقتك به على أمل أن تسير الأمور لاحقًا على خير ما يرام.
صحياً: ممارسة تمارين رياضية خفيفة غير مرة في الأسبوع تعود بالفائدة على وضعك الصحي.

الدلو
مهنيًا: الموضع المهني المتأزم اليوم يمكن أن يجعلك حائرًا أمام أحد الخيارات، وربما تواجه بعض التأخير والتأجيل.
عاطفيًا: انشغال الحبيب هذا اليوم لا يعني أنه لا يحبك، وعليك أن تقدر ظروفه ومشاعره.
صحيًا: لا تقدم على الخطوات الناقصة صحيًا، بل ادرسها جيدًا حتى لو اضطررت إلى الاستعانة بأصحاب الاختصاص.

الحوت
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن عمل من دون تحمل أي مسؤولية، ولكنك تبرع في كل ما تقدم عليه.
عاطفيًا: تجنب الخلافات المستجدة والكلمات الحادّة، وإذا كنت عازبًا فهذا اليوم رائع لتلبية الدعوات، فلا تكن متحفّظاً.
صحيًا: تدرك جيداً أن إهمال وضعك الصحي تترتب عليه نتائج سلبية، فتحاول تغيير نمطك الغذائي.

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