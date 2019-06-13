السياحة تعلن ضوابط نقل حجاج البري هذا العام

كشفت وزارة السياحة أن هناك التزامات جديدة فيما يتعلق بالنقل السياحي الخاص بنقل حجاج بيت الله الحرام من القاهرة للأراضي المقدسة.



وأشارت إلى أنه سيتم تحديد موديل الأتوبيسات، من خلال اللجنة العليا للحج والعمرة وفحصها للتأكد من صحة الأتوبيسات المتاحة كاملة، وفقا لضوابط الحج، وذلك من خلال اللجان التي تم تخصيصها بمصر وخارجها لتتبع حركة المعتمرين والحجاج، منها لجنة في نويبع بمصر، ولجنة بالأردن، ولجنة بالعقبة، ولجنة بحي العمارة على الحدود السعودية الأردنية.



وأوضحت الضوابط الخاصة لأتوبيسات الحج السياحي التي وضعتها الوزارة، وهي أن تكون من موديلات 2010، وأن تكون مزودة بجهاز التتبع الإلكتروني gps، وعلى الشركات توفير سائقين لكل أتوبيس، على أن يكون كل سائق مسجلا بالوزارة وجرى توقيع الكشف الطبي عليه، ويكون حاصلا على دورة تدريبية عملية ونظرية، وملتزما بالمواعيد ولا يحصل على إكراميات أو أية مبالغ من الحجاج.



وأكد نادر عياد رئيس لجنة الطيران والنقل السياحي بغرفة شركات السياحة، أن الغرفة رفعت من كفاءة السائقين وتدريبهم على مستويات عالية ومقاييس عالمية، مع إلزام الشركات بضرورة تزويد الأتوبيسات بأجهزة التتبع الإلكتروني وطفاية حريق، وحقيبة إسعافات وعدة كاملة.



وأوضح أنه سيتم توفير أتوبيسات احتياطية لنقل حجاج البري، حال تعرض أي أتوبيس ناقل للحجاج لأي ظرف يمنعه من استكمال الرحلة وهناك متابعة لحركة الأتوبيسات والتدخل الفوري لحل أية مشكلة سواء داخل الأراضي المصرية أو الأردنية أو السعودية لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن.