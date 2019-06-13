الصين تدعو لدعم الاقتصاد والحفاظ على السيولة المالية

قال ليو خه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني اليوم الخميس، إنه على المنظمين الصينيين تكثيف الدعم للاقتصاد والحفاظ على سيولة كبيرة في النظام المالي، مما يشير إلى أن بكين ستكشف قريبًا عن المزيد من السياسات لدعم النمو وسط ضغوط تجارية أمريكية متزايدة.



وأضاف ليو فى منتدى مالى فى شانغهاى، أن بكين لديها الكثير من الأدوات السياسية وقادرة على التعامل مع مختلف التحديات.



وجاءت تصريحات ليو بعد يوم من البيانات التي أظهرت أن نمو الائتمان في الصين كان أضعف من المتوقع في مايو، مما عزز توقعات السوق بأن هناك حاجة لمزيد من التيسير النقدي، فقد تقلص نشاط المصانع في شهر مايو، وتراجعت الواردات بشكل كبير خلال ثلاث سنوات تقريبًا.



وتابع: "في الوقت الحالي، لدينا بعض الضغوط الخارجية، لكن هذه الضغوط الخارجية ستساعدنا في تعزيز اعتمادنا على النفس في الابتكار وتسريع وتيرة التنمية عالية السرعة".