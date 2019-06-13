بلوز يفوز على بروينز ويحرز لقب دوري هوكي الجليد للمرة الأولى

أحرز سانت لويس بلوز لقب دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه 4-1 على مستضيفه بوسطن بروينز في المباراة السابعة الحاسمة في النهائي الليلة الماضية.



وبانتصاره لم يكتب بلوز فقط أحد أبرز قصص البطولة بعدما كان في المركز الأخير في الدوري في بداية يناير كانون الثاني بل أنهى أطول انتظار للقب الأول لفريق في تاريخ البطولة (51 موسما).



وقال أليكس بيترانجيلو قائد بلوز "لا أعتقد أننا استوعبنا الأمر بعد. لكني فخور جدا بهذه المجموعة. هذا لا يصدق".



وتقدم بلوز بهدفين متأخرين في الشوط الأول وقدم أداء دفاعيا مذهلا بعد ذلك إذ أنقذ الحارس جوردان بينينجتون 32 تسديدة على مرماه.



وفاز رايان أورايلي مهاجم بلوز بجائزة أفضل لاعب في النهائي.



وقال أورايلي الذي أحرز هدف بلوز الأول في آخر أربع مباريات في سلسلة النهائي "توقفت عن القلق بشأن النتيجة وقدمت كل ما لدي".



وبدأ بروينز، الذي لم يسبق أن استضاف المباراة السابعة في النهائي، بقوة لكن بلوز هو من خطف التقدم 2-صفر من أربع تسديدات على المرمى مقابل 12 لمنافسه.



وافتتح أورايلي التسجيل قبل نحو ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول وأضاف زميله بيترانجيلو الهدف الثاني ليطبق الصمت على جماهير صاحب الملعب.



وكاد بلوز أن يضيف الهدف الثالث في منتصف الشوط الثاني لكن زدينو تشارا أبعد الكرة من على خط المرمى بعدما اصطدمت تسديدة بريدن شين بالعارضة وكتف توكا راسك حارس بروينز.



وجعل شين النتيجة 3-صفر قبل تسع دقائق من نهاية المباراة وحسم زاك سانفورد الفوز بعد ذلك بأربع دقائق.



وأحرز مات جرجليتشك هدف بروينز الوحيد قبل دقيقتين من النهاية.