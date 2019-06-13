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تكنولوجيا
الخميس 13/يونيو/2019 - 08:16 ص

جوجل تطلق هاتفها الجديد بسعر 1100 دولار أمريكي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمينة ذكي
dostor.org/2665842

ذكر موقع "إينجادجيت" التقني، أن شركة جوجل بصدد إطلاق صورة لهاتفها الجديد "بيكسل 4"، المنتظر طرحه في الأسواق، كما نشرت جوجل حسابها في تويتر صورة خلفية لهاتف "بيكسل 4"، وعلقت قائلة، "بما أن هناك بعض الاهتمام بالهاتف الجديد، هذه أول صورة للجهاز.. انتظروا حتى تتعرفوا على مميزاته".

يذكر أنه من خلال الصورة التي نشرتها جوجل للهاتف الجديد، فإن الكاميرا الخلفية تبدو على شكل مربع ثلاثي العدسات، بشكل مشابه جدا لتصميم "آيفون XI" القادم.

وكانت جوجل قد طرحت هاتفها السابق "بيكسل 3" يوم 9 أكتوبر 2018، وبدأت عملية بيعه في الأسواق الأميركية يوم 18 أكتوبر.

وحول سعر الهاتف الجديد فإنه من المتوقع أن يتراوح ما بين 900 و1000 جنيه إسترليني (1100 و1260 دولار أميركي).

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