مستوطنون يعطبون مركبتين ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس

أعطب مستوطنون، فجر اليوم الخميس، اطارات مركبتين وخطوا شعارات عنصرية في قرية عينابوس جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لـ"وفا"، إن مستوطني يتسهار اقتحموا الجهة الشمالية لقرية عينابوس فجرا، واعطبوا اطارات مركبيتن، وخطوا شعارات عنصرية على جدران مسجد وعيادة القرية، وعدة منازل.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس، مواطنين، وفتشت عدة منازل في "حارة الشيخ" بمدينة الخليل.



وافادت مصادر أمنية لـ "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن يزن يسري أبو سنينة (30 عاما) ورمضان محمد نعمان جابر (16 عاما) بعد تفتيش منزليها والعبث بمحتوياتها.



كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في الحي عرف من أصحابها، خليل عبد العزيز، وناجي القواسمي وعبثوا بمحتوياتها.