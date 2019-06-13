منتخب السنغال "أسود التيرانجا" يبحث عن اللقب الأفريقي الأول بقيادة مانيه

يعد منتخب السنغال لكرة القدم من أقوى المنتخبات الأفريقية على المستوى العالمي لما يضمه بين صفوفه من لاعبين محترفين بالخارج ساهموا مؤخرا في تأهل منتخبهم لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.



ولكن على الصعيد الأفريقى لم ينجح منتخب أسود التيرينجا في تاريخه في التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، وكان أكبر إنجاز حققه هو التأهل لنهائي نسخة 2002 والتى توجت بها الكاميرون بعد الفوز على السنغال بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل بدون أهداف.



ويشارك منتخب السنغال في النسخة 32 لبطولة الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مص على أمل أن يحرز اللقب الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه.

وتستضيف مصر منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث ستقام المباريات على ستة ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".



وستنافس السنغال في النهائيات ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبات الجزائر كينيا وتنزانيا، حيث من المتوقع أن يحجز "أسود التيرانجا" ومنتخب الجزائر "محاربو الصحراء" مكانهما بسهولة في الدور ثمن النهائي وذلك من خلال المركزين الأول والثاني قبل انتظار إمكانية التأهل ضمن أفضل أربع منتخبات صاحبة مركز ثالث.



وتعرض وكالة أنباء الشرق الأوسط في التقرير التالي أهم المعلومات عن منتخب السنغال الذي يعتلى صدارة ترتيب منتخبات القارة السمراء باحتلاله المركز الـ23 عالميا، ونجح فى التأهل لنهائيات أمم أفريقيا 13 مرة ومن أبرزها بطولة 2002 التي استضافتها مالى حينما حلت السنغال في مركز الوصافة بينما احتلت المركز الرابع أعوام 1965 "في تونس" و1990 "في الجزائر" و2006 "في مصر".





"أبرز النجوم "



يعد هنرى كامرا - الذى بدأ اللعب مع المنتخب السنغالي في عام 1999 - من أبرز نجوم منتخب "أسود التيرانجا" وهو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده والأكثر مشاركة مع المنتخب وأحد أفراد الجيل الذهبي لمنتخب السنغال الذي شارك في بطولة كأس العالم 2002 في كوريا واليابان حيث وصل معه إلى ربع نهائي البطولة، كما يعد الحاج ضيوف أحد أبرز أفراد الجيل الذهبي، حيث شارك في كأس العالم مع السنغال، وخاض بقميصها 70 مباراة سجل خلالها 24 هدفا وهو الثاني في قائمة أكثر الهدافين.





"أمل التتويج"



يرى الخبراء والمحللون أن منتخب السنغال لديه فرصة كبيرة في تحقيق أمل التتويج بالبطولة التى ستستضيفها مصر يونيو الجاري بقيادة ساديو مانيه لاعب ليفربول الإنجليزي وأحد أشهر اللاعبين حاليا في القارة الأفريقية، حيث خاض 50 مباراة بقميص المنتخب سجل خلالها 14 هدفا.





"الجهاز الفني"



يقود منتخب السنغال حاليا جهاز فني وطني بقيادة المدرب السنغالى اليو سيسه منذ عام 2015 الذى كان يلعب فى مركز المدافع في صفوف فريقي ليل وباريس سان جيرمان الفرنسيين وفريقي برمنجهام سيتى وبورتسموث الانجليزين.





"مشوار التأهل"



تأهل منتخب السنغال لنهائيات أمم أفريقيا مصر 2019 بعدما تصدر المجموعة الأولى في التصفيات برصيد 16 نقطة متقدما على منتخب مدغشقر الذي حل ثانيا برصيد 10 نقاط، حيث تغلب أسود التيرانجا بالترتيب على غينيا الاستوائية 3-صفر وتعادلوا مع مدغشقر 2-2 وفازوا على السودان مرتين الأولى 3-صفر والثانية 1-صفر وعلى غينيا الاستوائية 1-صفر وعلى مدغشقر 2-صفر.





"دور المجموعات"



يبدأ منتخب السنغال مشواره في نهائيات الكان 2019 بمواجهة منتخب تنزانيا يوم الأحد 23 يونيو الجاري ثم يواجه منتخب الجزائر يوم 27 من الشهر ذاته ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب كينيا في الأول من يوليو المقبل.





"ألوان الزي"



يرتدى لاعبو منتخب السنغال زيا أساسيا من قميص أبيض بخطوط خضراء في الكتف وشورت أبيض وجوارب بيضاء، أما الزى الاحتياطي فهو باللون الأخضر كاملا بخطوط بيضاء في الكتف..





"كتيبة محترفين"



تضم قائمة السنغال المختارة للمشاركة فى كان مصر 2019 كتيبة من اللاعبين المحترفين فى العديد من الدوريات الأوروبية على رأسهم ساديو مانيه مهاجم ليفربول الإنجليزى وموسى واجى مدافع برشلونة الإسبانى، وكاليدو كوليبالى مدافع نابولى الايطالى وكايتا بالدي مهاجم انتر ميلان الايطالى وادريسا جاى لاعب وسط ايفرتون الانجليزى وعبد الله ديالو ومباى نيانج واسماعيلا سارا "رين الفرنسى" وساليو سيسه "فالينسيان الفرنسى" ويوسف سابالى"بوردو الفرنسى" وشيخو كوباتى "كريستال بالاس الانجليزي" وموسى كوناتى "اميان الفرنسى".





"قائمة منتخب السنغال"



أعلن المدرب السنغالي أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال القائمة النهائية لأسود التيرانجا التي ستشارك في أمم أفريقيا 2019، وجاءت القائمة النهائية للسنغال على النحو التالي:



.. حراسة المرمي: عبدالله ديالو (رين الفرنسي)– ألفريد جوميز (سبال الإيطالي)– إدوارد ميندي (ستاد ريمس الفرنسي).

.. خط الدفاع: كاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي)– موسي واجيه (برشلونة الإسباني)– بابي عبدو سيسيه (أوليمبياكوس اليوناني)–

ساليف ساني (شالكه الألماني)– يوسف سبالي (بوردو الفرنسي)– لامين جاساما (جوزيبي التركي)– ساليو سيسيه (فالنسيان

الفرنسي)– شيخو كيوتيه (كريستال بالاس الإنجليزي).

.. خط الوسط: ألفريد نداي (مالاجا الأسباني)– سانتي نجوم (نانس الفرنسي)– إدريسا جانا (إيفرتون الإنجليزي)- كيبرين داياتا (كلوب

بروج البلجيكي)– بابي نداي (جالاتاسراي التركي)– سيدي سار (لورينت الفرنسي)– هنري سافيت (بورصاسبور التركي).

.. خط الهجوم: إسماعيلا سار (رين الفرنسي)– كيتا بالدي (إنترميلان الإيطالي)– مباي نيانج (رين الفرنسي)– موسي كوناتي (أميان

الفرنسي)– مباي ديانج (جالاتاسراي التركي)– سادا ثيوب (نيم الفرنسي) – ساديو ماني (ليفربول الإنجليزي).