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الخميس 13/يونيو/2019 - 08:10 ص

الاتزان الدفاعي والهجومي مفتاح فوز مصر باللقب الأفريقي.. وعودة الجماهير سلاح ذو حدين

مختار مختار المدير
مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي
أ ش أ
dostor.org/2665838

أكد مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي صعوبة منافسات بطولة كأس أمم الفريقيا لكرة القدم، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة مابين 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وأشار إلى أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني يجب عليه أن يضع نصب عينيه عند إعداد خطة مباريات القارة السمراء، الخطورة التي ستشكلها المنتخبات الأفريقية، ويخوض المواجهات بطريقة لعب متزنة من الناحية الدفاعية والهجومية حتى يحافظ بقدر المستطاع على نظافة شباك مرمي المنتخب المصري واستغلال الفرص المتاحة في تسجيل الأهداف.

وأعرب نجم منتخب مصر الأسبق عن أمنياته في أن يحصد منتخب "الساجدين" اللقب الأفريقي الثامن له عند خوض غمار منافسات القارة السمراء في نسختها الجديدة 2019.

وقال إن منتخب الفراعنة سيقع في اختبار صعب بعد نيل مصر شرف تنظيم البطولة القارية، خاصة وأن عامل الجمهور يعد سلاحا ذو حدين بالنسبة للاعبي المنتخب الوطني، خاصة وأنه سيستفيد منه اللاعبون ذوو الخبرات الكبيرة الذين أحاطوا بهذه الأجواء من قبل سواء مع المنتخب الوطني أو فرقهم في البطولات الأفريقية.

وتابع مدرب الأهلي الأسبق: أما بالنسبة للعناصر الجدد المضمومة لقائمة المنتخب ستفتقر إلى عامل حافز الجماهير نظرا لافتقاد مدرجات مباريات مسابقة الدوري الممتاز للجماهير لفترة طويلة، ما سيشكل عودتها بغزارة عند خوض غمار البطولة القارية ضغطا نفسيا كبيرا على بعضهم.

وعن المنتخبات التي ستشكل خطورة حقيقية على منتخبنا الوطني، أوضح لاعب الأهلي الأسبق أن الفترة الاخيرة شهدت تطورا ملحوظا في الكرة الأفريقية بوجه عام؛ لاسيما زيادة عدد اللاعبين الأفارقة المحترفين في الخارج، ما سيضع المنتخب الوطني في اختبار صعب خلال الادوار الحاسمة.

وأضاف أن هناك العديد من المنتخبات الأفريقية التي تمتلك حظوظا كبيرة في منافسة منتخب الساجدين على اللقب القاري مثل الكاميرون، وكوت ديفوار، ونيجيريا، والمغرب خاصة وأن الاخيرة ظهرت بمستوى قوي خلال منافسات بطولة كأس العالم 2018، رغم توديع المونديال من دور المجموعات بعد الهزيمة أمام ايران صفر-1 والبرتغال بالنتيجة ذاتها.

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