الاحتلال يعتقل مواطنين ويفتش منازل في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس، مواطنين، وفتشت عدة منازل في "حارة الشيخ" بمدينة الخليل.



وافادت مصادر أمنية لـ "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن يزن يسري أبو سنينة (30 عاما) ورمضان محمد نعمان جابر (16 عاما) بعد تفتيش منزليها والعبث بمحتوياتها.



كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في الحي عرف من اصحابها، خليل عبد العزيز، وناجي القواسمي وعبثوا بمحتوياتها.



من جهة اخرى، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل محافظة الخليل سيما على جسر حلول شمال المدينة، ومدخل بلدة اذنا غرب المحافظة، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.



يأتي هذا في الوقت الذي تزيد فيه عمليات اقتحام المسجد الأقصى على نحو بالغ.