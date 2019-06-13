الصين تؤكد دعمها للأمم المتحدة في جهود منع الصراعات

أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ما تشاو شيوي دعم بلاده للأمم المتحدة في جهودها لمنع الصراعات.



وقال شيوي – في كلمة خلال خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن منع الصراعات والوساطة نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس- "ندعم مبادرات الإصلاح من جانب الأمين العام للأمم المتحدة في مجال السلام والأمن، بما في ذلك زيادة التزام الأمم المتحدة ودورها في منع اندلاع الصراعات."



وأضاف شيوي أن الصراعات لها دائما عدة أسباب متأصلة، مثل الفقر المدقع والتنمية غير المتوازنة ونقص الموارد والصراعات العرقية والقبلية، وأن منع الصراعات يجب أن يركز على معالجة الأسباب الجذرية.



وتابع شيوي أن قضية التنمية ذات أهمية كبرى أيضا، وأنه يتعين على جميع الدول أن تتخذ التنمية أولوية، وأن تصر على التدعيم المشترك لتنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.



وحث شيوي على بذل جهود من أجل تعزيز قدرات الدول النامية على تحقيق التنمية الوطنية والقضاء على الفقر على الصعيد الدولي، من أجل وضع أساس لمنع اندلاع الصراعات.