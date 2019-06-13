الاحتلال يعتقل مواطنا وزوجته ونجله شمال بيت لحم

- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس، مواطنا وزوجته ونجله من مخيم عايده شمال بيت لحم.



وأفادت مصادر امنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت محمد موسى زرينة وزوجته ليلى، ونجله موسى، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.



يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد هدمت قبل ثلاثة أيام اربعة بركسات وغرفة سكنية بمنطقة بير عونه في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، مملوكة للمعتقل محمد زرينة.



كما كشفت لجنة إعمار الخليل عن شروع المستوطنين ببناء بؤرة استيطانية جديدة على قطعة أرض خلف سوق الذهب المغلق في البلدة القديمة بمدينة الخليل، بالإضافة لترميم مرافق تابعة لمحطة وقود شارع الشهداء، والمعروفة بـ "كازية الجعبري".



وأفاد مدير عام اللجنة عماد حمدان لـ"وفا"، بأن بناء هذه البؤرة التي تتكون من وحدتين استيطانيتين جاءت بعد أقل من أسبوعين على التعدي الذي قام به المستوطنون على ممتلكات محطة وقود شارع الشهداء المغلقة، وتمثل في أعمال ترميم لمرافق المحطة، ورصف ساحتها بالبلاط، وإقامة سياج مرتفع من القصب المرصوص على محيطها، ليخفي عن الأعين ما يجري خلفه من أعمال بناء وتوسع استيطاني.