رئيسا الصين وقيرغيزستان يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية

أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج" ونظيره القيرغيزي "سورونباي جينبيكوف" أهمية بذل الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيسين بالمقر الرئاسي في العاصمة القيرغيزية (بيشكك)، عقب وصول الرئيس الصيني إلى البلد الواقع في آسيا الوسطى في زيارة دولة والمشاركة في القمة الـ19 لمنظمة شنجهاي للتعاون، ونقلته وسائل إعلام صينية اليوم الخميس.



وقال بينج إنه منذ إقامة العلاقة الدبلوماسية بين الصين وقيرغيزستان قبل 27 عاما، شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين تطورات كبيرة، حيث تتمتع العلاقات بالثقة السياسية القوية والتعاون الاقتصادي المربح للطرفين والتنسيق الوثيق في مجال الأمن والشؤون الدولية.



وأضاف بينج أن الجانب الصيني يشيد بالإنجازات التي حققتها قيرغيزستان في الإصلاح والتنمية، ويتطلع إلى تحقيق البلاد المزيد من التقدم في حماية الاستقرار الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية.



وأكد بينج استعداد الصين لمشاركة خبراتها في حوكمة الدولة مع قيرغيزستان لتحقيق التنمية والرخاء المشتركين، مشيدا بالنتائج القوية التي تحققت على صعيد البناء المشترك للحزام والطريق.



وحث الرئيس الصيني على تنسيق الجهود من أجل تحقيق المزيد من النتائج في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة الثنائية، بما يحقق منفعة شعبي البلدين، مشيرا إلى أنه يتعين على الجانبين تعزيز التنسيق على مستوى الأطر التعددية، منها منظمة شنجهاي للتعاون ومؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، مع التمسك بالتعددية ومعارضة الحمائية والأحادية، للمساهمة في بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية.



من جانبه، قال رئيس قيرغيزستان "سورونباي جينبيكوف" إنه يثمن الأهمية الكبيرة التي يوليها نظيره الصيني للعلاقات الثنائية، مشددا على دعم بلاده الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الصينية في حماية السلام والاستقرار في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في الصين ومكافحة التطرف.

وأضاف جينبيكوف أن قيرغيزستان تعتزم تعميق التعاون مع الصين في مختلف القطاعات في إطار مبادرة الحزام والطريق، والدفع من أجل تحقيق قفزة كبيرة في تنمية العلاقات الثنائية.