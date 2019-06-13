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رياضة
الخميس 13/يونيو/2019 - 08:07 ص

تنزانيا.. منتخب "نجوم الطوائف" يعود لأمم إفريقيا بعد 39 عاما

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2665829

عد مشاركة المنتخب التنزاني الأول لكرة القدم في نهائيات أمم أفريقيا 2019 في مصر الحلم الذي طال انتظاره مدة 39 عاما، حيث كان آخر تأهل للمنتخب الملقب بـ "نجوم الطوائف" عام 1980 في البطولة التي أقيمت حينئذ بنيجيريا،وهو التأهل الوحيد الذي أتاح للمنتخب - صاحب التاريخ الحدود - المشاركة في أمم أفريقيا.
وتستضيف مصر منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث ستقام المباريات على ستة ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".
وتعرض وكالة أنباء الشرق الأوسط، في التقرير التالي، أهم المعلومات عن المنتخب التنزاني - صاحب التصنيف الرابع - والذي أوقعته القرعة في مجموعة صعبة، حيث سيكون على موعد مع منتخبات السنغال والجزائر وكينيا، في المجموعة الثالثة، والتي تقام مبارياتها علي ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.


" أقدم الاتحادات "

يعد الاتحاد التنزاني لكرة القدم من أقدم الاتحادات التي تأسست في القارة السمراء وكان ذلك في عام 1930، ولكنه انضم للاتحاد الأفريقي" كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أيضا في عام 1964.
ولم يحقق منتخب "نجوم الطوائف" أي إنجاز يذكر له علي المستوى الدولي سوي التأهل لأمم أفريقيا عام 1980 وتذيل مجموعته بنقطة واحدة، وكانت هذه المجموعة تضم منتخبات مصر ونيجيريا وساحل العاج، أما على مستوى البطولات الودية فإنه حقق لقب بطولة "سيكافا" 3 مرات، وهي بطولة تقام بين منتخبات وسط وشرق أفريقيا، حيث تعد أقدم بطولة في تاريخ أفريقيا، وتوج بلقبها أعوام 1974، و1994، و2010.


"مشاركات محدودة"

تعد مشاركات منتخب تنزانيا في البطولات الأفريقية الرياضية محدودة، حيث شارك في بطولة الألعاب الأفريقية مرة واحدة وكانت في عام 1973 ولكنه حل كضيف شرف في البطولة حيث لعب 3 مباريات أمام الجزائر وغانا ونيجيريا وخسرها جميعا بنتيجة 4-2 أمام الجزائر و1-0 أمام غانا و2-1 امام نيجيريا وخرج من البطولة ولم يعد إليها مرة أخرى.
وشارك منتخب تنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا لكأس العالم ثلاث مرات، وكانت المرة الأولى عام 1998 وخرج حينها من الدور التمهيدي أمام غانا عندما تعادل على أرضه سلبيا وخسر في غانا 2-1، وخرج في المرة الثانية في عام 2002 أيضا أمام منتخب غانا الذي فاز على تنزانيا ذهابا على ارضه 1-0 وخارج ارضه 3-2 وكانت المرة الثالثة في عام 2006 وخرج منها أيضا ولكن هذه المرة أمام منتخب كينيا حيث خسر خارج أرضه بثلاثية نظيفه بعد أن تعادل سلبيا على أرضه.
وشارك في تصفيات كأس الأمم الأفريقية مرتين، الأولى كانت عام 2002-2003 وخسر حينها في ست مباريات كانت أمام كل من بنين والسودان وزامبيا (ذهابا وإيابا) والثانية في عام 2006-2007 ولعب خلالها ست مباريات أيضا وفاز في مباراتين على بوركينا فاسو (ذهابا وإيابا) وتعادل خارج أرضه مع موزمبيق وعلى أرضه مع السنغال خسر باقي المباريات.


"مشوار منتخب تنزانيا في التصفيات"

لم تكن رحلة عودة منتخب تنزانيا الأول لكرة القدم للمشاركة في أمم أفريقيا بالسهلة إطلاقا، حيث إن نجوم الطوائف صعدوا في آخر لقاء من التصفيات بعد احتلالهم المركز الثاني برصيد 8 نقاط، في مجموعة سهلة نسبيا ضمت منتخب أوغندا، صاحب المركز الأول برصيد 13 نقطة، ومنتخب ليسوتو صاحب المرتبة الثالثة برصيد 6 نقاط، والمتذيل منتخب الرأس الأخضر برصيد 5 نقاط.
وجاء منتخب تنزانيا من بعيد في مشوار تأهله للكان 2019، حيث إنه بعد انقضاء نصف التصفيات وعقب الجولة الثالثة كان يتذيل المجموعة برصيد نقطتين بعد التعادل مع ليسوتو وأوغندا ثم الخسارة من كاب فيردي"الرأس الأخضر" بثلاثية.


"حسم التأهل"

قبل الجولة الرابعة للمنتخب التنزاني تم تعيين النيجيري ايمانويل أمونيكي نجم برشلونة الإسباني الأسبق مديرا فنيا للفريق لينتشل نجوم الطوائف من ذيل المجموعة ويحقق بهم انتصارين وخسارة وحيدة في مباريات الإياب حيث تفوق علي الرأس الأخضر ثم هزم من ليسوتو، وحقق فوزا ثمينا على أوغندا في الجولة الأخيرة بثلاثية ليحسم بها تأهل الفريق رسميا لكان 2019 بمصر.


"أبرز النجوم"

يعد المهاجم مبوانا سماتا لاعب فريق جينك البلجيكي هو أبرز اسم في نجوم الطوائف وأفضلهم من حيث الاحتراف الخارجي، حيث إن معظم لاعبي المنتخب من المحليين، وأغلب محترفي المنتخب التنزاني يلعبون في الدوريات العربية والأفريقية وأبرزهم في الدوري المصري مثل حميد ماو لاعب بتروجت ويحيا شيزا لاعب إنبي، ولاعب الإسماعيلي يحيى زايد.


"ضربة البداية"

يبدأ نجوم الطائف ضربة البداية في مشواره في نهائيات أمم أفريقيا 2019 بمواجهة السنغال يوم 23 يونيو الجاري في السابعة مساءً، ثم يواجه كينيا يوم 27 من الشهر نفسه في العاشرة مساءً، ويختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة الجزائر في الأول من يوليو المقبل في تمام التاسعة مساءً.


" التمثيل المشرف هدف تزانيا"

يعد طموح التمثيل المشرف هو الهدف الأسمى للمنتخب التنزاني لاسيما حيث يعود للمشاركة بعد غياب 39 سنة، كما أن التأهل لدور الـ16 سيكون هدف أمونيكي الأقصى، ولكن بالطبع ليس عن طريق التأهل عبر المركزين الأول أو الثاني في مجموعة تضم السنغال والجزائر، لكنه قد يكون متأهلا ضمن أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث.
وحتى إذا تأهل منتخب تنزانيا ضمن أحسن المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في المجموعات 6، فإنه سيكون في دور الـ 16 على موعد مع مواجهة أول المجموعة الثانية والتي تضم نيجيريا وغينيا وبوروندي ومدغشقر، والمتوقع أن يكون علي موعد مع النسور الخضراء، وهو ما سيصعب المهمة علي أمونيكي في الذهاب لأبعد من ذلك في البطولة إذا تخطي دور المجموعات.


" التصنيف الدولي "

كان آخر تصنيف لمنتخب تنزانيا طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا هو المركز الـ131 في (أبريل 2019) وكان أعلى تصنيف هو المركز الـ 89 في ديسمبر 2007، وأدنى تصنيف المركز الـ 175 وكان في أكتوبر 2005، وجاء أكبر فوز لتنزانيا في لقائه مع نظيره الصومالي والذي انتهى بنتيجة 7 - 0 في جينجا بأوغندا 1 ديسمبر 1995 وأكبر خسارة تنجانيقا 0 - 9 كينيا.


"قائمة تنزانيا لأمم أفريقيا 2019 "

أعلن المدير الفني لمنتخب تنزانيا الأول لكرة القدم، إيمانويل إيمونيكي، عن القائمة النهائية لمنتخب نجوم الطوائف التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، وضمت القائمة 10 لاعبين محترفين بالخارج إلى جانب 13 محليا، وجاءت القائمة على النحو التالي:
.. حراسة المرمى: آيشي مانولا وميتاتشا مهاتا وأرون كالامبو.
.. الدفاع: حسن رمضان وفنسنت فيليبو وجاديل مايكل وألي متوني ومحمد حسين وكلفين يونداني وإراستو نيوني وأجري موريس.
.. خط الوسط: فيصل سالوم وهيميد ماو ومدثر يحيى وفرانك دومايو وفريد موسى ويحيى زايد.
.. خط الهجوم: رشيد مانداوا ومبوانا ساماتا وتوماس أوليموينجو وجون بوكو وعبد الله موسى وسيمون موسوفا.

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