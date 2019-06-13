القاهرة : الخميس 13 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
01:17 ص

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
12:18 ص

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب
تقارير ومتابعات
الخميس 13/يونيو/2019 - 08:06 ص

موريتانيا ومدغشقر وبوروندي.. سنة أولى نهائيات أمم أفريقيا

موريتانيا
موريتانيا
أ ش أ
dostor.org/2665826

مع انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، تشهد ملاعب البطولة مشاركة ثلاثة منتخبات للمرة الأولي فى النهائيات هي: موريتانيا ومدغشقر وبوروندي.

وبهذه المشاركة للمنتخبات الثلاث يرتفع عدد الدول التى شاركت فى النهائيات فى الدورات الـ31 إلى 42 دولة، ويتساوى عدد الوجوه الجديدة في نسخة 2019 مع عدد الوجوه الجديدة التي شهدتها نسخ 1965 و1996 و2004 و2012 حيث شهدت كل من هذه النسخ مشاركة ثلاثة منتخبات جديدة، وهو نفس العدد الذي بدأت به البطولة في نسختها الأولى عام 1957 التى شهدت مشاركة منتخبات مصر والسودان وإثيوبيا.

وعلى مدار 31 نسخة سابقة من البطولة، خلت 10 نسخ فقط من وجود منتخب واحد على الأقل يشارك في البطولة للمرة الأولي.

لكن النسخة التي تستحوذ حتى الآن على الرقم القياسي لأكبر عدد من الوجوه الجديدة هي نسخة 1972 في الكاميرون حيث شهدت مشاركة 4 منتخبات للمرة الأولي هي منتخبات: المغرب ومالي وتوجو وكينيا.

وتأهلت موريتانيا بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة والتي ضمت منتخبات: أنجولا وبوركينا فاسو وبتسوانا، حيث نجح منتخب المرابطون في حصد 12 نقطة من 6 مباريات حيث هُزم المرابطون في لقائين وفازوا في 4 مباريات بينهم انتصاران كبيران على أنجولا وبوركينا فاسو إضافة إلى التفوق علي بتسوانا ذهابا إيابا.

وكان بطل الفريق الموريتاني في مرحلة التصفيات هو لاعب الجناح اسماعيل دياكيتي، لاعب فريق اتحاد تطاوين التونسي، والذي سجل أهداف المرابطون الحاسمة في مشوارهم، حيث كان صاحب هدف الفوز علي منتخب بوركينا فاسو، قبل أن يسجل هدفين تاريخيين في مرمى بوتسوانا ليعلن بهما عن الفريق رسميا لكأس الأمم، وذلك إضافة إلى لاعبين آخرين كان لهم تأثير في الإنجاز الكبير منهم باكاري نداي لاعب الدفاع الحسني الجديدي المغربي، والمخضرم خليل مولاي أحمد صاحب الـ31 عاما.

أما منتخب مدغشقر وشهرته الـ"وهو" أحد أنواع الجاموس فجاء تأهله للنهائيات كثاني المجموعة الأولى خلال التصفيات برصيد 10 نقاط خلف السنغال المتصدرة برصيد 16 نقطة.

وحقق منتخب مدغشقر نتائج غير متوقعة خلال مشواره فى التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم افريقيا حيث بدأ منتخب الـ"وهو" المشوار بالفوز على السودان 3-1 ثم التعادل مع السنغال 2-2 ثم الفوز مرتين متتاليتين على غينيا الاستوائية بنفس النتيجة 1-صفر ليجمع 10 نقاط كانت كفيلة بتأهله إلى النهائيات قبل مباراتيه الأخيرتين التي خسرهما أمام السودان 1-3 والسنغال صفر -2.

أخيرا جاء تأهل منتخب بوروندى بعدما احتل وصافة المجموعة الثالثة من التصفيات برصيد 10 نقاط، بعد منتخب مالي، الذي تصدر المجموعة برصيد 14 نقطة، متقدما على منتخب الجابون صاحب الثماني نقاط، في حين تذيلت جنوب السودان المجموعة من دون رصيد.

ولم يتكبد منتخب بوروندي أي خسارة في مشوار التصفيات، فانتصر ذهابا وإيابا على جنوب السودان، وتعادل في باقي المواجهات أمام مالي والجابون ذهابا وإيابا.

ويرى المراقبون أنه رغم نجاح هذه المنتخبات الناشئة فى التأهل لنهائيات الكان فإن فرصها فى تخطى الدور الأول تكاد تكون معدومة ولو حدث وصعد أحدها لدور الستة عشر فسيكون ذلك من بين مفاجآت البطولة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

شعبة الدواجن تنفى زيادة الأسعار فى شهر رمضان

منذ أقل من شهرين

قصة صورة.. طفل "الزعف" في باحة الاستفتاء

منذ أقل من شهرين

التمويلات والعمالة أبرزها.. أكاذيب بالجملة في مؤتمر الحركة المدنية بشأن تعديل الدستور

منذ شهرين

مصطفى حجاج عن أغنية "اعمل الصح": البلد دى إحنا علينا ليها كتير

منذ 3 شهر

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة

منذ 3 شهر

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة

الآن

الليلة.. على الحجار يحيى المهرجان الصيفى بالأوبرا

"شواطئ مصر" الأفضل فى الشرق الأوسط بشهادة "ناشيونال جيوجرافيك"

سعر الريال السعودى اليوم الخميس

"جبل الزيت" محطة رياح بـ قدرة 220 ميجاوات.. تكلفتها 38 مليار ين يابانى

ads
الأكثر قراءة

كواليس أول كليب على محور روض الفرج

حقيقة طلب صلاح تخصيص غرفة منفردة في معكسر المنتخب

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2019

تحقيقات حادث "دائري المعادي": الجثث سليمة وسبب الوفاة كسور وتهشم

ألبومات الصور

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)

مران المنتخب اليوم.. وأول ظهور لصلاح

المؤتمر الصحفى لمباراة مصر وتنزانيا

حريق في معرض موبيليات بمركز طهطا بسوهاج (صور)

رياضة

إنترناسيونال يحافظ على سجله المثالي على أرضه بفوز 3-1 على باهيا

مدرب سيدات إسبانيا: الأخطاء سبب الخسارة أمام ألمانيا

بلوز يفوز على بروينز ويحرز لقب دوري هوكي الجليد للمرة الأولى

نجم الساعة

جميلة عوض: «سبع البرُمبة» يشبه أفلام الزمن الجميل و«أنا مش كوميديانة»

الأكثر قراءة

كواليس أول كليب على محور روض الفرج

حقيقة طلب صلاح تخصيص غرفة منفردة في معكسر المنتخب

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2019

تحقيقات حادث "دائري المعادي": الجثث سليمة وسبب الوفاة كسور وتهشم

الرئيس نيوز

"الأعلى للإعلام" يقرر منع بث إعلان كوكا كولا الخاص ببطولة الأمم الأفريقية

بالصور| جيفارا يستقبل محمود فوزي "أبو الدبلوماسية المصرية"

"زراعة البرلمان" تطالب بحل أزمة تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى بالدقهلية

وفد برلماني يحذر من تدهور أوضاع الأراضي الزراعية في "الدقهلية"

النيابة تحقق في حادث "كوبري طرة" وتكشف أسباب التصادم

كشكول

تعليم القاهرة: تنسيق القبول بالثانوية العامة 220 درجة

اجتماع طارئ بالمنيا الأزهرية تمهيدًا للعام الدراسى الجديد

رئيس الجيزة الأزهرية يتفقد امتحانات الثانوية بالعمرانية

شروط القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمعاهد الأزهرية

نائب وزير التعليم يكشف موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

الأمصار

"التعاون الخليجي" يبحث العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة

صعود النفط مدعوما بتوقعات تمديد اتفاق "أوبك+"

مصر تعلن قائمتها النهائية لأمم إفريقيا بعد استبعاد لاعبين

رسميا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم يوفيتش

اليمن والإمارات يبحثان التعاون المشترك فى مجال الدعم المؤسسى

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

فلكيون يحذرون من "فوضى جديدة" بسبب أقمار الإنترنت

الهند تطلق ثاني رحلة إلى القمر الشهر المقبل

مقصورات للتواصل المباشر مع الطبيعة (صور)

مقالات الرأي
خالد عكاشة

​ أين يقف الدعم المصرى مما يجرى فى السودان؟

محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: عبد الله السناوى.. ضلالات كاتب فقد عقله

المزيد
الصحة

السكري في منتصف العمر يزيد خطر السكتة الدماغية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎