الصين تتوقع حصادًا وفيرًا للحبوب الصيفية

من المتوقع أن تشهد الصين حصادًا وفيرًا للمحاصيل الصيفية هذا العام، حيث تم بالفعل حصاد حوالي 80 % من المحاصيل، حسبما أفادت وزارة الزراعة والشؤون الريفية اليوم الخميس.



وقالت الوزارة إن المساحة الإجمالية لزراعة المحاصيل الصيفية لا تزال مستقرة عند حوالي 26.7 مليون هكتار هذا العام، بينما يتوقع أن يرتفع متوسط الإنتاج من كل هكتار من القمح، وهو المحصول الصيفي الرئيسي.



وعزت الوزارة الحصاد الجيد إلى عوامل متعددة بما فيها سياسات أسعار القمح المواتية والدعم التكنولوجي لزيادة محصول كل وحدة، فضلًا عن إجراءات فعالة لمكافحة الكوارث.



وبلغ الإنتاج الصيني للحبوب الصيفية 138.72 مليون طن في عام 2018، بانخفاض 2.2 % عن عام 2017.