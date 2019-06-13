إدانة دولية واسعة للهجوم الإرهابى الحوثى على مطار أبها

نددت دول ومنظمات دولية، اليوم الخميس، بالهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها جنوبي السعودية، والذي أسفر عن إصابة 26 مسافرا مدنيا بجروح، مؤكدة وقوفها إلى جانب الرياض وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها.



فقد أدانت الخارجية المصرية في بيان بـ"أشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثي في اليمن لمطار أبها الدولي".



وأكدت مصر "وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها"، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية.



وأعرب البيان عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدا أن مثل تلك الهجمات التي تستهدف المطارات الدولية، تمثل خرقا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية.



كما دعت مصر المجتمع الدولي "للعمل على التصدي لكافة الأعمال الإرهابية، التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة".



وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الهجوم الصاروخي على مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معاد، وحثت جميع الأطراف على منع وقوع مثل هذه الحوادث التي تصعد الوضع الحالي وتشكل تهديدا خطيرا على الأمن الوطني والإقليمي وتقوض العملية السياسية اليمنية بقيادة الأمم المتحدة.



وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي، بأن المنظمة الدولية تؤكد على بيان مجلس الأمن الأخير الذي دعا جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.



وفي بروكسل وصف الاتحاد الأوربي في بيان صادر عنه هذه الهجمات بالاستفزازية التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن.



وفي العاصمة الأمريكية واشنطن، صرحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لشؤون عمليات القيادة الوسطى الـ "سانتكوم" ريبيكا ريباريتش، أن اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة ضد المملكة العربية السعودية والهجوم على مطار أبها الدولي إنما تظهر أدلة جديدة على دور إيران الخبيث والتخريبي في المنطقة ومواصلة لخرق قراريّ مجلس الأمن رقمي 2216 و2231".



وقالت ريبيكا ريباريش، لـ"سكاي نيوز عربية": "العدوان الحوثي يتوافق مع الأدلة على دور إيران الخبيث في المنطقة، واستمرار تجاهلها لقراري مجلس الأمن 2216 و2231".



وأضافت: "الأعمال التي تستهدف البنية التحتية المدنية تؤدي إلى مقتل وإصابة الأبرياء".



وأدانت كل من فرنسا وسويسرا الهجوم الإرهابي، وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانٍ لها عن تضامنها مع المملكة ضد كل ما يمس أمن أراضيها وشعبها، مطالبةً بوقف هذه الهجمات.



وقالت سفارة سويسرا لدى المملكة في تغريدة على حسابها في تويتر، إن سويسرا تعرب عن قلها إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية المدنية في أراضي المملكة العربية السعودية ومن ضمنها استهداف مطار أبها الدولي وما نتج عنه من إصابات لمواطنين ومقيمين. وأوضحت أن سويسرا تدين هذه الهجمات وتحث على وقفها فورًا.



إلى ذلك، استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشدة الهجوم الإرهابي، وقالت الأمانة العامة في بيان "ندين بكل حزم هذا العمل الإجرامي المشين الذي يكشف نوايا المليشيات الحوثية الخبيثة في سعيها لترويع الآمنين، والذي يتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية بل يرقى إلى جريمة حرب".



وأكدت الأمانة تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب، وتأييدها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية، مقدرة كل التقدير سعي المملكة الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين".



ودانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي بمقذوف عسكري على المطار، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".



واعتبرت وزارة الخارجية الإماراتية في البيان الهجوم "دليلا جديدا على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".



وجددت الوزارة "تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة، ودعمها كافة الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".



وأضافت "أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات"، وأعربت عن أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.



وأعربت دولة الكويت عن تنديدها بشدة بالاعتداء الإرهابي، الذي أدى إلى إصابة 26 شخصًا من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.



وأوضحت وزارة الخارجية بدولة الكويت في بيان، أن هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة يمثل تصعيدًا خطيرًا وتقويضًا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي.



وأكدت وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من اجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.



وأعلنت عدة دول ومنظمات وهيئات عربية ودولية إدانتها للهجوم الإرهابي الذي يهدد أمن وسلامة المدنيين.



وأعلن كل من المجلس العسكري الانتقالي في السودان، والأردن، والسلطة الفلسطينية وتونس ولبنان، وجيبوتي وباكستان إدانتهم للعمل الإرهابي، وتضامنهم مع المملكة العربية السعودية.



وخليجيا، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني عن إدانته الشديدة لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لمطار أبها الدولي.



واستنكر الزياني استهداف المنشآت المدنية والمناطق الآهلة بالسكان في المملكة، بكونه جريمة حرب، وتهديدًا مباشرًا لسلامة المدنيين الآمنين من مواطني المملكة والمقيمين فيها، وبرهانًا واضحًا على تجاوز جماعة الحوثي لكل القيم الإسلامية والقوانين الدولية.



وبالمثل، أدان رئيس البرلمان العربي د. مشعل السلمي العمل الإرهابي في بيان له، مطالبًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.