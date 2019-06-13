العثور على جثة أخرى فى بودابست من ضحايا حادث غرق السفينة

عُثر على جثة يبدو أنها لشخص آسيوي على بعد حوالي 82 كيلومترا في اتجاه مجرى النهر من موقع غرق سفينة سياحية في نهر الدانوب في بودابست أمس الاربعاء (بتوقيت المجر).



وتحاول السلطات المجرية التعرف على الجثة. وفي حال تم التأكيد على أنها لضحية كوري جنوبي، فسوف يرتفع إجمالي عدد الكوريين الذين لقوا حتفهم في يوم 29 مايو إلى 23، وعدد المفقودين إلى ثلاثة.



كانت السفينة قد غرقت وعلى متنها 33 من السياح الكوريين الجنوبيين واثنان من الطاقم المجري بعد اصطدامها بسفينة سياحية سويسرية أكبر في 29 مايو، وتم إنقاذ سبعة ركاب كوريين فور وقوع الحادث.



في وقت سابق من هذا الأسبوع، انتشلت السلطات المجرية سفينة هابلي من المياه وعثرت على أربع جثث خلال عمليات الإنقاذ، ثلاثة منهم من كوريا الجنوبية، لكن عمليات البحث داخل الحطام الذي تم إنقاذه لم تنجح حتى الآن.



ولم يعثر عمال الإنقاذ على جثث أو أي شيء آخر غير عادي عندما ذهبوا إلى السفينة، أمس الأربعاء، أي بعد يوم من انتشالها ووضعها على بارجة.



ويخطط فريق الاستجابة السريعة الكوري الذي تم إرساله إلى مكان الحادث لإرسال أفراده للبحث في الحطام من الساعة 9 صباحا اليوم الخميس (الساعة 4 مساءً بتوقيت كوريا)، وقد تم البحث يوم الأربعاء من قبل السلطات المجرية.



من جانبها رفضت المجر طلب الفريق الكوري السماح لهم بالذهاب إلى داخل السفينة لمواصلة البحث عن المفقودين، مشيرة إلى أسباب قانونية وقلق من احتمال عرقلة الأدلة، واتفقوا في وقت لاحق على بحث مشترك.