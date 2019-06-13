كوريا الجنوبية والنرويج تتفقان على التطوير المشترك للسفن ذاتية القيادة والروبوتات

اتفقت كوريا الجنوبية والنرويج على التطوير المشترك للتكنولوجيات الأساسية في المستقبل مثل السفن الصديقة للبيئة وذاتية القيادة والروبوتات.



وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة لكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن البلدين وقعا على 4 مذكرات تفاهم بمناسبة القمة الكورية الجنوبية - النرويجية.



وتشتمل مذكرات التفاهم الأربع على البحث المشترك حول تطوير السفن ذاتية القيادة(شركة سامسونج للصناعات الثقيلة)، والتطوير المشترك لتكنولوجيا التشغيل الآلي "أتمتة" لسفن الحفر(شركة سامسونغ للصناعات الثقيلة)، واستخدام الطلاء الصديق للبيئة للسفن(شركة هيونداي للصناعات الثقيلة)، والتعاون في اختبار وتصديق الروبوتات(معهد كوريا لتطوير صناعة الروبوت).



يذكر أن النرويج تمتلك تكنولوجيا عالية في مجال السفن المستقبلية مثل معدات السفن الصديقة للبيئة والذكية والقيادة الذاتية، بينما تعتبر كوريا الجنوبية بلدا قويا في تصدير السفن. لهذا السبب فإنه من المتوقع أن يؤدي توسيع التعاون بين البلدين في مجال بناء السفن، إلى تأثير التآزر.



وكانت كوريا الجنوبية قد فازت بأكثر من 50% من العقود التي طرحتها النرويج لبناء السفن في العام الماضي.



وقال وزير الصناعة سونج يون-مو إن كوريا الجنوبية والنرويج وقعتا على مذكرات التفاهم للتعاون في مجالي السفن الصديقة للبيئة والذكية والروبوتات بمناسبة الذكرى السنوية الـ 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، داعيا إلى تكثيف التعاون بين الأوساط الصناعية للبلدين في البحث المشترك وتطوير التكنولوجيا والمصادقة والمعايير.