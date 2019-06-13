آبي يحذر من صراع مسلح وسط تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

حذر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من اشتباكات عارضة في منطقة الشرق الأوسط بعد اجتماعه مع الرئيس الإيراني في طهران اليوم الخميس، وسط مواجهة متواصلة بين إيران والولايات المتحدة.



واليابان حليفة للولايات المتحدة وتربطها في الوقت ذاته علاقات دبلوماسية جيدة مع إيران، مما يجعلها في موقع فريد للتوسط بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.



وقال الزعيم الياباني "يجب منع الصراع المسلح بأي ثمن. السلام والاستقرار في الشرق الأوسط لا غنى عنهما ليس بالنسبة لهذه المنطقة فحسب بل من أجل الازدهار العالمي. لا يريد أحد الحرب".



وأضاف "نريد لعب أكبر دور ممكن حتى نخفف التوتر. هذا ما دفعني للمجيء إلى إيران". وآبي هو أول زعيم ياباني يزور إيران منذ الثورة الإسلامية في عام 1979.



وفي حين لم يشر آبي إلى تعليق اليابان حاليا لمشتريات النفط الإيراني، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن اليابان تريد مواصلة شراء النفط الإيراني.