اليوم..عرض فيلم "سماء أكتوبر" بمكتبة الفنون فى الإسكندرية

تستقبل قاعة العرض الجماعي الأولى بمكتبة الفنون والوسائط المتعددة (B3)٬ والتابعة لمكتبة الإسكندرية٬ في الواحدة من بعد ظهر اليوم الخميس٬ عرض للفيلم الروائي الطويل "October Sky" أو "سماء أكتوبر" للمخرج الأمريكي جو جونستون.



ويحكى الفيلم عن قصة حياة "هومر هيكام" ابن عامل منجم الفحم، الذي حلم أن يكون عالمًا بمجال الصواريخ، وعلى الرغم من الصعاب التي مر بها، نجح في نهاية المطاف، وحقق حلمه.



يتطرق الفيلم لمشوار كفاح "هيكام" في قريته الصغيرة التي تعتمد بشكل رئيسي على إنتاج الفحم، بينما يحاول أن يشق طريقه في مجال صناعة الصواريخ والفضاء وسط ضغط إجتماعي شديد يحاول إقناعه بأن مستقبله هو في أسفل محاجر الفحم.



الفيلم مصحوب بترجمة إلى اللغة العربية، وتبلغ مدة عرضه 102 دقيقة٬ بطولة جيك جيلنهال، وكريس كوبر، ولورا ديرن.