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الخميس 13/يونيو/2019 - 06:19 ص

الليلة.. حفل للفرقة القومية بمسرح الجمهورية

المايسترو حازم القصبجي
المايسترو حازم القصبجي
نضال ممدوح
dostor.org/2665772

مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى أبدعها كبار الملحنين تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي وذلك فى الثامنة مساء اليوم الخميس على مسرح الجمهورية.

هذا ويتضمن برنامج الحفل: الحلوة داير شباكها – أنا قلبى ليك ميال – الطاقية الشبيكة لـ محمد الموجى، الناس المغرمين – ليه تشغل بالك لـ كمال الطويل، والله يا حلو زمان – راح توحشينى لـ محمد فوزى، منحرمش العمر منك - أول همسة لفريد الأطرش، ياليتك حبيبى لـ الاخوين رحبانى، من حبى فيك يا جارى لـ عزت الجاهلى، إنت وعزولى وزمانى لـ محمد عبد الوهاب والحب كله لـ بليغ حمدى. أداء: أحمد عصام، هند النحاس، يحيي عبد الحليم، محمود درويش، مى حسن، خالد عبد الغفار وريم كمال.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار.

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