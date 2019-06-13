الليلة.. على الحجار يحيى المهرجان الصيفى بالأوبرا

أمسية من زمن الفن الجميل، يحييها الفنان على الحجار ضمن مهرجان الأوبرا الصيفى على المسرح المكشوف وذلك فى الثامنة مساء اليوم الخميس.



يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أجمل أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية منها يا مصري ليه – يا طالع الشجرة - ما تمنعوش الصادقين – هنا القاهرة – المال والبنون – من غير ما تتكلمى – مسألة مبدأ – راح توحشينى – لو تعرفى – على قد ما حبينا – عارفة – بوابة الحلوانى - حرمًا يا سيدى وضحكة المساجين.



الجدير بالذكر أن على الحجار اعتاد المشاركة بشكل منتظم فى المحافل والمهرجانات التى تنظمها دار الأوبرا على مسارحها المختلفة بالقاهرة والأسكندرية ودمنهور.