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الخميس 13/يونيو/2019 - 05:45 ص

التسويق السياحى بالأقصر يبحث التحديات قبل موسم الشتاء

التسويق السياحى بالأقصر
فاتن غلاب
dostor.org/2665766

كشف محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة بالأقصر أن السياحة الثقافية تواجه العديد من المشكلات والتحديات، وتبحث اللجنة عن ضرورة وجود حلول لتفاديها الموسم الشتوى المقبل وذلك بعد الزيادة التي شهدتها مدينة الأقصر خلال الموسم الماضي والتدفق الملحوظ في الأعداد السياحية وتنوع الجنسيات، وبعد أن شهدت المدينة انتعاشة كبيرة، فى ظل الاكتشافات الأثرية التى تقوم بها وزارة الآثار، وتدعمها السياحة بقوة.

وأكد عثمان في تصريحات صحفية أن التحديات التي تناقشها اللجنة حاليا تتضمن أولا عدم تجديد أسطول النقل السياحى والذى يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للسائح، الأمر الذى يتطلب السماح باستيراد أتوبيسات حتى وإن كانت مستعملة من أوروبا.

ثم بحث أزمة الطرق، حيث تدهور حالة الطرق بين الأقصر وأسوان، خاصة الطريق بين "الأقصر ودندره" و"ابيدوس"، والذى أدى إلى عزوف بعض الوفود السياحية عن القيام برحلات بين تلك المقاصد. بالتالي هناك تحدي اخر وهو أزمة وسائل النقل ما بين الأقصر وأسوان التى تنحصر فى الطيران فى ظل الحالة غير الجيدة بالمرة للقطارات والتى كانت تجلب 40% من حركه التدفق السياحى الأقصر، وأوصى التقرير بعودة قطارات النوم التى كانت مخصصة للسياحة فقط.

بالإضافة إلى أزمة "المراسى السياحية" والتي أصبحت في حالة تدنى خاصة مراسى الأقصر أو أسوان أو المراسى بينهما، وفى حالة عودة الرحلات الطويلة سيتطلب الأمر عملية تجديد شاملة.

والتحدي الأكبر هو عدم وجود قاعدة بيانات صحيحة لعدد المراكب الصالحة للعمل السياحى، ولا يجب حساب كل مركب تحمل ترخيص أنها من ضمن أسطول النقل النهرى، حيث لوحظ وجود حوالى 80 مركبا تحمل رخص ولا تعمل، ومدرجة على ضمن قوة النقل النهري.

بالإضافة إلى الحاجة الملحة للتدريب ليس فقط للعاملين فى صناعة السياحة، ولكن كل من يتقاطع عمله مع القطاع السياحى، وهذا من خلال تفعيل التعاون مع وزارة التعليم لرفع وعى الأجيال الجديدة بأهمية السياحة.

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