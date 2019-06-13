القاهرة : الخميس 13 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
01:17 ص

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
12:18 ص

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب
مصر
الخميس 13/يونيو/2019 - 04:46 ص

"الدميرى": افتتاح أحدث فنادق "موفنبيك" بالعين السخنة

الدميرى: افتتاح أحدث
فاتن غلاب
dostor.org/2665764

أكد هشام الدميري، رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي السابق، والمدير العام لمجموعة فنادق موفنبيك السخنة، أنه سيفتتح فندقًا جديدًا بمنطقة العين السخنة السياحية، لافتًا إلى أن عدد الغرف المتاح الآن يتراوح بين ٨٠٠ ١٠٠٠ غرفة فندقية ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد من ٣٥ - ٤٠٪ خلال العام الجاري، وذلك بعد افتتاح منتجع جولف جديد لمجموعة فنادق موفنبيك العالمية، علاوة إلى مشروع الجلالة والذي يعتبر إضافة حقيقية للمنطقة بما يحوي من خدمات.

وأضاف "الدميري"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن ارتفاع معدلات السياحة وتسير بخطي ثابتة ومستقرة، مستندًا على ما تم إنجازة سياحيًا خلال عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨، معتبرا أن ذلك يعد طفرة بكل المقاييس سواء على مستوى الأسواق التقليدية أو الناشئة مع ارتفاع ملحوظ بمعدلات الانفاق، مشيرًا إلى أن العين السخنة تعتبر منطقة واعدة للسياحة سواء المحلية أو العالمية، كما تستقطب السخنة العديد من المؤتمرات وأنماط السياحة التجارية الأخرى؛ نظرًا لقربها من منطقة قناة السويس والمناطق اللوجستية بالقاهرة.

واقترح "الدميري"، ضرورة الترويج للمنتجات السياحية الجديدة التي بدأت في الظهور، ومنها "مدينة العلمين الجديدة" و"منطقة العين السخنة"، حيث تعتبر السخنة منتج سياحي واعد ومتميز والأقرب للقاهرة، ومن خلالها يمكن دمج برامج السياحةً الثقافية والشاطئية معًا وبأقل تكلفة؛ وذلك لقربها للعاصمة، كما أنها تتمتع بالعديد الميزات التنافسية والمنتجات المختلفة من شواطئ خلابة ورياضات مائية، مشيرًا إلى أنها تزخر بالعديد من المزارات الفرعونية والإسلامية والقبطية والبيئية، بالإضافة إلى قربها من المناطق اللوجستية لقناة السويس وموانئ البحر الأحمر.

وأوضح أنه مع افتتاح مطاري سفنكس والعاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيبعد حوالي 50 كم فقط ومع إمكانية استقبال رحلات الطيران العارض ستمثل السخنة منطقة جذب سياحى جديدة للسياحة الأوروبية والآسيوية، خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير في بداية ٢٠٢٠، مؤكد أن تلك المناطق تحتاج إلى إدراجها على خطط الترويج للمنتجعات المصرية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 20 ساعة

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا

منذ يومين

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية

منذ يومين

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي

منذ 4 أيام

ملحمة «دمياط للأثاث»: 130 ألف فرصة عمل وإنقاذ الصناعة من التدهور

منذ 4 أيام

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا

منذ 5 أيام

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"

الآن

الاقتصاد الإماراتى: التبادل التجارى بين القاهرة وأبوظبى فى تزايد مستمر

بسبب تبولها على نفسها.. سائق يعذب طفلة زوجته حتى الموت ببولاق الدكرور

بيان "مصري تونسي جزائري": ندعو لوقف فوري للقتال في ليبيا

بالصور.. منتخب مصر يحتفل بمحمد صلاح بعد التتويج بدوري الأبطال

ads
الأكثر قراءة

كواليس أول كليب على محور روض الفرج

حقيقة طلب صلاح تخصيص غرفة منفردة في معكسر المنتخب

تحقيقات حادث "دائري المعادي": الجثث سليمة وسبب الوفاة كسور وتهشم

محمد صلاح ينهى رحلته بالغردقة بـ"حفلة خاصة"

ألبومات الصور

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)

مران المنتخب اليوم.. وأول ظهور لصلاح

المؤتمر الصحفى لمباراة مصر وتنزانيا

حريق في معرض موبيليات بمركز طهطا بسوهاج (صور)

رياضة

ليفربول يجدد اهتمامه بضم نبيل فقير من ليون

سيد عبدالحفيظ يكشف موقف رمضان صبحى ووليد أزارو مع الأهلى

السعودية: استهداف الحوثى مطار أبها يفضح إرهاب إيران

نجم الساعة

جميلة عوض: «سبع البرُمبة» يشبه أفلام الزمن الجميل و«أنا مش كوميديانة»

الأكثر قراءة

كواليس أول كليب على محور روض الفرج

حقيقة طلب صلاح تخصيص غرفة منفردة في معكسر المنتخب

تحقيقات حادث "دائري المعادي": الجثث سليمة وسبب الوفاة كسور وتهشم

محمد صلاح ينهى رحلته بالغردقة بـ"حفلة خاصة"

الرئيس نيوز

"الأعلى للإعلام" يقرر منع بث إعلان كوكا كولا الخاص ببطولة الأمم الأفريقية

بالصور| جيفارا يستقبل محمود فوزي "أبو الدبلوماسية المصرية"

"زراعة البرلمان" تطالب بحل أزمة تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى بالدقهلية

وفد برلماني يحذر من تدهور أوضاع الأراضي الزراعية في "الدقهلية"

النيابة تحقق في حادث "كوبري طرة" وتكشف أسباب التصادم

كشكول

تعليم القاهرة: تنسيق القبول بالثانوية العامة 220 درجة

اجتماع طارئ بالمنيا الأزهرية تمهيدًا للعام الدراسى الجديد

رئيس الجيزة الأزهرية يتفقد امتحانات الثانوية بالعمرانية

شروط القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمعاهد الأزهرية

نائب وزير التعليم يكشف موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

الأمصار

"التعاون الخليجي" يبحث العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة

صعود النفط مدعوما بتوقعات تمديد اتفاق "أوبك+"

مصر تعلن قائمتها النهائية لأمم إفريقيا بعد استبعاد لاعبين

رسميا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم يوفيتش

اليمن والإمارات يبحثان التعاون المشترك فى مجال الدعم المؤسسى

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

فلكيون يحذرون من "فوضى جديدة" بسبب أقمار الإنترنت

الهند تطلق ثاني رحلة إلى القمر الشهر المقبل

مقصورات للتواصل المباشر مع الطبيعة (صور)

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

السكري في منتصف العمر يزيد خطر السكتة الدماغية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎