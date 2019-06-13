شواطئ مصر الأفضل عالميًا فى الشرق الأوسط بشهادة "ناشيونال جيوجرافيك"

من جديد استطاعت مصر أن تحجز لها مكانا ضمن أجمل شواطئ العالم من شواطئ العالم، حيث حصلت الشواطئ المصرية، خاصة شواطئ مدينة دهب بجنوب سيناء على المركز الأول ضمن التقرير التي عرضته قناة "ناشيونال جيوجرافيك"، والتي أتاحت من خلاله حصول مصر على لقب أفضل الشواطئ فى منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد أن احتل شاطئ دهب المركز الأول فى قائمة أفضل الشواطئ فى الشرق الأوسط.



وبحسب وصف "ناشيونال جيوجرافيك" في التقرير الذي صدر مؤخرًا، فإن شاطئ دهب يتميز بنقاء المياه التى تضم أشكالًا مختلفة من الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى أن تجربة الغطس فى هذا الشاطئ مميز للغاية، وتعد محمية "أبوجالوم" من الأماكن المميزة التى يمكن الذهاب إليها خلال زيارة شواطئ دهب، وكذلك الاستمتاع بالحياة البدوية فى هذه المنطقة.



وتعد منطقة جنوب سيناء موطنًا للجمال الطبيعي الساحر والسواحل المشمسة، خاصة الشواطئ، حيث تساعد هذه المياه النقية على عودة السياحة الدولية إلى المنطقة، وكما أن شواطئ دهب المذهلة التي جعلت من هذه المدينة الرائعة مقصدًا للسيّاح طوال العام، للاستمتاع بالسباحة، الرياضات المائية، والحصول على القدر الأكبر من المتعة بإطلالاتها الخلابة، كما يوجد على شواطئ دهب العديد من المطاعم التى تقدم أشهى المأكولات، وفي التالي سنذكر نخبة مميّزة من أفضل شواطئ في دهب.





في حين جاء شاطئ "شرم اللولي" في مرسى علم ضمن أفضل 25 شاطئا في العالم والأول على الشرق الأوسط، وذلك بحسب تريب أدفايزر "Tripadvisor" المختص بالسفر والسياحة حول العالم، والذي يبلغ عدد الزائرين له نحو 340 مليون زائر شهريًا، وأكثر من 320 مليون رأى وتعليق عن أكثر من 4.9 مليون مكان إقامة ومطعم ومعالم سياحية جاذبة للسائحين، كما احتلت شواطئي "خليج القرش ورأس أم سيد" في شرم الشيخ المركزين الخامس والسابع بهذا التصنيف على التوالي.



وقام مستخدمو موقع "Tripadvisor" بوصف مدينة مرسي علم، أنها المنطقة الصغيرة التي تمثل قطعة من الجنة، كما وصفها البعض بأنها الرحلة الأفضل التي خاضها طوال حياته، بالإضافة إلى أنها كمدينة تتميز بتواجد شواطئها الممتدة على طول البحر الأحمر، حيث الرمال المسطحة التي تطل على سلسة جبال خلابة، كما أن الحياة البحرية من الشعاب المرجانية المتنوعة في هذ المنطقة مثيرة للدهشة إذ تحتوى على أنواع مختلفة من الأسماك والشعاب المرجانية؛ لذا فممارسة رياضة الغوص تكون تجربة رائعة.



فيما حصل شاطئ مدينة صور اللبنانية وفق التقرير فى المركز الرابع لقائمة أبرز الشواطئ فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يتميز هو الآخر بنقاء المياه، بالإضافة إلى أنه مقصد للغواصين الذين يأتون إليه لاستكشاف الآثار الرومانية الغارقة، وجاء ضمن القائمة أيضًا شاطئ كايت فى دبى الإماراتية، وشاطئ صلالة فى عمان، وكذلك شاطئ جزيرة السعديات فى مدينة أبوظى الإماراتية، وأخيرًا شاطئ جربة فى تونس.