بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل بمطروح

أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل أمام قرية بدر بالساحل الشمالي، وتم نقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي لتلقي العلاج.



وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "حماده رمضان علي، 29 سنة، من البحيرة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمني، وإسماعيل محمد حمادة، 55 سنة من الإسكندرية، مصاب بكسر بالحوض، ربيع أحمد النجار 62 سنة من البحيره مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ.



وجروح بفروة الرأس، رامي عوض علي، 24 سنة، من إدكو البحيرة، ومصاب بكسر بالقدمين، وشادي رامي عوض، 4 سنوات، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم وسحجات، وإسلام عبد الغني هلال 25 سنة من البحيرة مصاب بكسر بعظام الصدر".



وأكد الدكتور محسن طه، وكيل صحة مطروح، أن المصابين تلقوا العلاج فور وصولهم إلى مستشفى الحمام المركزي.

